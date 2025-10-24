október 24., péntek

A magyar helyesírás ünnepe a Hungarikum Ligetben

Címkék#helyesírás#Népfőiskola Alapítvány#verseny

A Lakiteleki Hungarikum Liget, a magyar kultúra és tudomány rangos központja idén is otthont adott a Tollas Tibor helyesíró versenynek, amely több mint húsz éves múltra tekint vissza és, amelyet a Bács- Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesülete hívott életre.

Hagyomány, hogy a verseny zárásaként közös csoportkép is készül

Vetróné Nagy Szilvia, az egyesület elnöke elmondta, az idei versenyen 3 határon túli és 8 hazai iskola 45 tanulója mérte össze tudását. A rangos esemény a magyar nyelv helyes használatának fontosságára hívta fel a figyelmet, külön kiemelve a pedagógusok elhivatottságát.

A 3–4. osztályos diákok két fordulóban versenyeztek: tollbamondásban és nyelvtani feladatlap kitöltésében. A feladatok nemcsak helyesírási, hanem logikai és szókincsbeli ismereteket is igényeltek.

A szoros mezőnyben a legjobban teljesítő tanulók könyvjutalomban és oklevélben részesültek, míg minden résztvevő emléklapot, kifestőt és történelmi kiadványt vihetett haza. A részletes eredmények a nepfolakitelek.hu oldalon találhatók.

 

 

