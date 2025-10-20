október 13., hétfő

20 éves jubileumát ünnepli a Bács-Kiskun Vármegyei Prima Gála

Címkék#Bács-Kiskun Vármegyei Prima Díj#Zeneművészet#táncművészet

Idén különleges mérföldkőhöz érkezik a Bács-Kiskun Vármegyei Prima Gála: 2025 novemberében, immár huszadik alkalommal adják át a vármegye legkiválóbbjainak járó elismeréseket. A jubileumi eseménynek Kecskemét ad otthont, ahol ismét azon díjazottaké a főszerep, akik munkájukkal, tehetségükkel és elhivatottságukkal gazdagítják vármegyénk és így mindannyiunk életét a tudomány, a művészet, a kultúra és a sport területén.

PR cikk
A tehetség szárnyalását jelképező díj.

A Prima Primissima mozgalom országos szinten immár több mint két évtizede szolgálja a magyar szellemi élet kiválóságainak elismerését. Bács-Kiskun vármegye a kezdetektől aktív részese a programnak: Az első helyi Prima Gálát 2005-ben rendezték meg. Azóta is az egyik legnagyobb presztízsű kulturális eseménynek számít a térségben. 

A gálán idén is tíz kategóriában hirdetnek győztest:

- Magyar irodalom 
- Magyar színház-,film- és táncművészet 
- Magyar képző- és iparművészet 
- Magyar tudomány 
- Magyar oktatás és köznevelés 
- Magyar építészet 
- Magyar ismeretterjesztés és média 
- Magyar sport 
- Magyar népművészet és közművelődés 
- Magyar zeneművészet 

A kategória díjazottjai közül három fő veheti majd át a Bács-Kiskun Vármegyei Prima Díjat, amely fejenként 2 millió forintos pénzjutalommal és BOLDI „Égre törő íjász” szoborral jár. Az íját a magasba emelő íjász alakja a teljesítmény és a tehetség szárnyalását jelképezi – üzenete tökéletes összhangban áll a Prima díj alapgondolatával, a kiválóság, az elhivatottság és a felfelé törekvés eszméjével.
A BOLDI szobrot nemcsak a három Prima díjazott, hanem a Prima Közönségdíjas birtokába is kerül, ezzel is kifejezve a közösség elismerését és támogatását.

Az eseményen ezen felül átadásra kerülnek,

- a Bács-Kiskun Vármegyei Év Vállalkozója díjak, valamint 
- a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért járó elismerés is, melyek mind a vármegyei közösség erkölcsi megbecsülését és összetartását szimbolizálják.

A Prima Gála mindig is a közösség erejéről, összefogásáról és a példamutatásról szólt. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy immár húsz éve lehetőségünk van bemutatni és elismerni a vármegye legjobbjait

– fogalmazott Weninger Richárd a VOSZ Bács-Kiskun vármegyei elnöke.

A jubileumi Prima Gála a hagyományokhoz híven elegáns, ünnepélyes keretek között zajlik majd. Az esemény nemcsak a díjazottaknak, hanem az egész közösségnek szól: annak a közös értékrendnek, amely a tudást, a művészetet, a szorgalmat és az emberi minőséget helyezi előtérbe. 

A 20. jubileumi gála így nem csupán ünnep, hanem inspiráció is a jövő nemzedékei számára – bizonyíték arra, hogy a kiválóság és a helyi értékek ápolása Bács-Kiskun vármegyében továbbra is élő hagyomány.

 

 

 

