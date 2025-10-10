1 órája
10 életút – 10 példakép – Bemutatkoznak a Prima-jelöltek
A Bács-Kiskun vármegyei Prima díjat idén ősszel immár 20. alkalommal adják át a VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) helyi szervezetének jóvoltából. A tíz kategóriában meghirdetett jelölések győztesei egyúttal esélyessé váltak a három vármegyei Prima díj egyikére, valamint a vele járó 2 millió forintra.
A kategóriagyőztesek fotói és részletes bemutatkozásai elérhetők a primadij.hu oldalon, ahol a Prima közönségdíjasra is lehet szavazni. A kedvenc jelöltre leadott szavazat csupán egy kattintás, és naponta ismételhető egészen november 23-ig. Az összesített voksolás alapján dől el, ki lesz a 2025. évi Prima Közönségdíjas, amelyhez félmillió forint is társul.
Magyar irodalom – Háló Gyula, költő (Kiskőrös)
Fiatalon ragadott magával az alkotó művészet és a költészet ereje. Első kötetem, Az útról letért idő 1998-ban jelent meg, azóta több gyermek- és felnőttverses kötetem látott napvilágot. Hivatásom az írás és az emberekkel való foglalkozás lett – újságíróként és lelkészként is dolgoztam. Költészetem a megragadottság pillanataiból és művészbarátaim inspiráló kapcsolataiból táplálkozik. Hiszem, hogy a költészet az emberi lét mélyebb valóságát kutatja, és a szavakon át vezet ki a káoszból. Párommal Kiskőrösön telepedtünk le, ahol kultúraszervezőként is igyekszem segíteni a művészi kibontakozást.
Magyar színház-, film- és táncművészet – Sára Bernadette, magyar színésznő (Kecskemét)
Egy értelmiségi, művészeteket kedvelő családban nőttem fel, ahol hamar a színház bűvkörébe kerültem. Gyermekként operabérletünk révén elvarázsolt a színpad világa, és már akkor tudtam, hogy drámai hősnő szeretnék lenni. A Színművészeti Főiskolára Vámos László osztályába nyertem felvételt, majd a Ruszt József vezette Kecskeméti Színházban kezdtem pályámat, amely meghatározta művészi látásmódomat. Később a Nemzeti Színházban folytattam munkámat, majd férjemmel, Cseke Péterrel Kecskemétre tértünk vissza. Ma is a Kecskeméti Nemzeti Színház művészeként dolgozom, ahol tizennyolc éve játszhatok nagyszerű szerepeket, és otthonra találtam ebben a csodálatos városban.
Magyar képző- és iparművészet – Szentgyörgyi Erika, festőművész (Kecel)
Kiskőrösön születtem. Budapesten a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában végeztem, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetemen diplomáztam festőművészként. Tanulmányaim során Torinóban, az Accademia Albertina di Belle Artin ösztöndíjasként tanultam. Festményeimmel rendszeresen szerepelek hazai és nemzetközi kiállításokon, többek között Pekingben, Buenos Airesben, Atlantában és Olaszországban, ahol elnyertem a Scalvini Múzeum festészeti díját. 2008 óta Kecelen élek, ahol festészetem mellett művészeti iskolában tanítok grafikát és festészetet. Diákjaimmal árnybáb-előadásokat hozunk létre, és az alkotás örömén keresztül az újrahasznosítás fontosságára is igyekszem nevelni őket.
Magyar tudomány – Cserényi Gyula, kiképzett kutatóűrhajós (Kecskemét)
1989-ben születtem Kecskeméten. Erősáramú villamosmérnöki diplomámat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szereztem. 2023-ban 247 jelentkező közül jutottam be a HUNOR Magyar Űrhajós Program négy űrhajósjelöltje közé, majd a hazai kiválasztási szakasz után tartalékos kutatóűrhajóssá választottak.
Az amerikai, küldetésspecifikus felkészítést követően váltam kiképzett kutatóűrhajóssá. Az Axiom-4 küldetés során a földi irányítóközpontból támogattam a Nemzetközi Űrállomáson végzett munkát és a magyar kutatások megvalósítását. Jelenleg a kiképzéssel és űrutazással kapcsolatos élményeinket és tapasztalatainkat osztjuk meg országszerte, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését a tudományos terület iránt. Célom, hogy tudásommal és kitartásommal tovább erősítsem Magyarország helyét a nemzetközi űrkutatásban.
Magyar oktatás és köznevelés – Váczi Nikolett, táncoktató (Jakabszállás)
Gyerekkorom óta a mozgás, a ritmus és a zene az életem. Több sportágat kipróbáltam, de a táncban találtam meg azt a világot, ahol igazán önmagam lehetek. 22 éve alapítottam a TST Dance Stúdiót, amely mára Kecskemét és térsége egyik vezető táncműhelye. Tanítványaim hazai és nemzetközi versenyeken is kiemelkedő eredményeket értek el, köztük világbajnoki és Európa-bajnoki dobogós helyezéseket. A tánc számomra nem csupán mozgás, hanem önbizalmat adó, lélekformáló erő. Édesanyaként, pedagógusként és közösségépítőként a kreativitást, a kitartást és a szeretetteljes tanítást tartom legfontosabb értéknek. Mindig az a cél vezérel, hogy a tánc öröme és ereje mindenkihez eljusson.
Magyar építészet – Horváth Szilárd, építészmérnök (Kecskemét)
1975-ben születtem Kecskeméten, ahol tanulmányaim után két évig kivitelezésben dolgoztam, majd építésztervezőként helyezkedtem el. Az Építészműhely Kft.-nél szerzett tapasztalataimat követően önálló útra léptem, és immár közel huszonhat éve tervezek épületeket. Tagja vagyok a Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamarának és a Kecskemét Városi Tervtanácsnak, 2025-től a kamara alelnökeként dolgozom. Munkáim között családi házak, középületek és ipari létesítmények egyaránt szerepelnek. Hiszem, hogy a precíz, alázatos munka eredménye a minőség, és fontosnak tartom a fiatal építészek szakmai támogatását.
Magyar ismeretterjesztés és média – Molnár H. Boglárka, újságíró, szerkesztő-riporter (Kecskemét)
Több mint tíz éve dolgozom a médiában: 2018 óta a Kecskeméti Televízió szerkesztő-riportere és műsorvezetője vagyok, emellett a hírös.hu és a Kecskeméti Lapok újságírója, valamint az MTVA területi tudósítója. Három kecskeméti vonatkozású, nagy sikerű dokumentumfilmet készítettem: a Kecskeméti kardok a helyi vívástörténetről, az Egy felépített élet egy jászsági építészről, valamint a „Kecskemét tett engem íróvá” – Jókai Mór a hírös városban, amely 2025 nyarán debütált. Mindig arra törekszem, hogy a legkülönbözőbb témákról is hiteles és érvényes riportot készítsek. Nem riadok vissza semmilyen kihívástól: árvíz, tűz, baleset, vihar – földön, vízen vagy levegőben – mindig eltántoríthatatlanul végzem a munkámat, bármilyen körülmények között.
Magyar népművészet és közművelődés – Schneider Péterné, bútorfestő népművész (Harta)
Kisgyermek koromban kialakult a kézművesség iránti szenvedélyem, eredeti szakmám frottírszővés volt. 1972-ben a szomszédja lettem Himpelmann Péternek, a híres hartai bútorfestőnek, akitől elsajátítottam a hartai bútorfestés mesterségét. Gyűjtőmunkám során az 1800-as évek bútorainak motívumait dolgoztam fel, amelyek munkáim alapját adják. Saját műhelyemben alkotok, részt veszek kiállításokon, pályázatokon, és termékeim nagy részét megrendelésre vagy a Népművészeti Boltokon keresztül értékesítem. Évekig tanítottam bútorfestést, folyamatosan részt veszek tudásátadási programokon, és aktívan közreműködöm népművészeti egyesületek munkájában.
Magyar sport – Ludvigh Zoltán, búvárúszó (Kecskemét)
1951-ben születtem Szolnokon, úszóként és vízilabdázóként kezdtem sportpályafutásomat. 1972-ben költöztem Kecskemétre, ahol kezdődött életem meghatározó kapcsolata edzőként az uszonyos úszással. 1978 és 1991 között az uszonyos úszóválogatott vezetőedzője voltam, sportolóimat világ- és Európa-bajnoki sikerekhez, valamint több száz országos éremhez vezettem. 1983-ban elnyertem a Mesteredzői címet, és hosszú éveken át töltöttem be vezetői pozíciókat a Bács-Kiskun Megyei Búvárszövetségben, a Magyar Búvár Szövetségben és bizottsági tag voltam a Búvár Világszövetségben. Jelenleg is aktívan részt veszek a sportág munkájában, valamint a sportág kecskeméti és hazai történetének kutatásával és dokumentálásával foglalkozom. Díjaim között szerepel az Életmű Díj, Bay Béla Díj és a Magyar Bronz Érdemkereszt.
Magyar zeneművészet – Radics Sándor, mestercimbalmos (Kecskemét)
Európai Unió nagydíjas mestercimbalmos és a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett művész vagyok. 1963-ban születtem Domonyban, zenei pályámat hat évesen kezdtem, tizenöt évesen már zenekarban játszottam, majd Budapesten szereztem zenei előadóművészi oklevelet. Bejártam a világot, felléptem Hollandiában, Belgiumban, Szingapúrban, az Egyesült Államokban és Japánban, zenéltem híres személyeknek, köztük Beatrix holland királynőnek, Arnold Schwarzeneggernek és Hofi Gézának. Kecskeméten élek, tanítok, és jótékonysági koncerteket szervezek. 2018-ban Guinness-rekordot állítottam fel: 650 percig cimbalmoztam, bevételeit rászorulóknak ajánlottam és a 650 éves Kecskemét városának. A zene gyógyító erejében hiszek, minden hang erőt ad, hogy kitartsak súlyos betegségem közepette és folytassam a jótékonysági sorozatot.