10 életút – 10 példakép – Bemutatkoznak a Prima-jelöltek

A kategóriagyőztesek fotói és részletes bemutatkozásai elérhetők a primadij.hu oldalon, ahol a Prima közönségdíjasra is lehet szavazni. A kedvenc jelöltre leadott szavazat csupán egy kattintás, és naponta ismételhető egészen november 23-ig. Az összesített voksolás alapján dől el, ki lesz a 2025. évi Prima Közönségdíjas, amelyhez félmillió forint is társul.

Háló Gyula

Magyar irodalom – Háló Gyula, költő (Kiskőrös)

Fiatalon ragadott magával az alkotó művészet és a költészet ereje. Első kötetem, Az útról letért idő 1998-ban jelent meg, azóta több gyermek- és felnőttverses kötetem látott napvilágot. Hivatásom az írás és az emberekkel való foglalkozás lett – újságíróként és lelkészként is dolgoztam. Költészetem a megragadottság pillanataiból és művészbarátaim inspiráló kapcsolataiból táplálkozik. Hiszem, hogy a költészet az emberi lét mélyebb valóságát kutatja, és a szavakon át vezet ki a káoszból. Párommal Kiskőrösön telepedtünk le, ahol kultúraszervezőként is igyekszem segíteni a művészi kibontakozást.

Sára Bernadette

Magyar színház-, film- és táncművészet – Sára Bernadette, magyar színésznő (Kecskemét)

Egy értelmiségi, művészeteket kedvelő családban nőttem fel, ahol hamar a színház bűvkörébe kerültem. Gyermekként operabérletünk révén elvarázsolt a színpad világa, és már akkor tudtam, hogy drámai hősnő szeretnék lenni. A Színművészeti Főiskolára Vámos László osztályába nyertem felvételt, majd a Ruszt József vezette Kecskeméti Színházban kezdtem pályámat, amely meghatározta művészi látásmódomat. Később a Nemzeti Színházban folytattam munkámat, majd férjemmel, Cseke Péterrel Kecskemétre tértünk vissza. Ma is a Kecskeméti Nemzeti Színház művészeként dolgozom, ahol tizennyolc éve játszhatok nagyszerű szerepeket, és otthonra találtam ebben a csodálatos városban.

Szentgyörgyi Erika

Magyar képző- és iparművészet – Szentgyörgyi Erika, festőművész (Kecel)

Kiskőrösön születtem. Budapesten a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában végeztem, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetemen diplomáztam festőművészként. Tanulmányaim során Torinóban, az Accademia Albertina di Belle Artin ösztöndíjasként tanultam. Festményeimmel rendszeresen szerepelek hazai és nemzetközi kiállításokon, többek között Pekingben, Buenos Airesben, Atlantában és Olaszországban, ahol elnyertem a Scalvini Múzeum festészeti díját. 2008 óta Kecelen élek, ahol festészetem mellett művészeti iskolában tanítok grafikát és festészetet. Diákjaimmal árnybáb-előadásokat hozunk létre, és az alkotás örömén keresztül az újrahasznosítás fontosságára is igyekszem nevelni őket.