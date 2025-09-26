Új lehetőséget kínálunk a munkavállalók toborzásához

szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Egy új kezdeményezést indítunk útjára Kecskeméten: a Petőfi Népe és a Baon.hu szervezésében első alkalommal rendezzük meg a Kecskeméti Állásbörzét. Október 3-ig fogadjuk a cégek, vállalkozások jelentkezését kiállítóként.

2025. november 3-án 10-16 óráig zajlik majd a Kecskeméti Állásbörze a Hírös Agóra Kulturális Központban. Ez nem csupán egy esemény lesz, hanem egy új platform, amely a helyi gazdaságot erősíti, és lehetőséget teremt a képzett, megbízható munkaerő megtalálására. 

Miért érdemes kiállítóként részt venni?

A Kecskeméti Állásbörze kiváló lehetőséget kínál a munkáltatóknak, hogy közvetlen kapcsolatba lépjenek a régió álláskeresőivel – legyen szó pályakezdőkről, egyetemistákról, szakmunkásokról vagy tapasztalt szellemi dolgozókról. A személyes jelenlét nemcsak a toborzást gyorsítja fel, hanem erősíti a cég arculatát is.

Emellett az álláskeresők a feltett kérdéseikre azonnal választ kaphatnak a kiállító cégek munkatársaitól, mely megkönnyíti és felgyorsítja az álláskeresés folyamatát, a fiatalok számára pedig a pályaorientációt. 

Marketing szempontból is jó lehetőség

Végül még egy érv, hogy minket válasszon. Marketing támogatásként biztosítjuk az online és print kampányt, valamint a rádióreklámot a Mediaworks portfóliójában, és a hirdetési lehetőséget az Állástérkép magazinban, amely online és nyomtatott formában is elérhető lesz a helyszínen. 

Jelentkezés és további információ:
Keresse bizalommal munkatársunkat, Surányi Mártát 

E-mail cím: [email protected]
Tel.: +36-70/320-9724

 

 

