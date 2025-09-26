38 perce
Új lehetőséget kínálunk a munkavállalók toborzásához
Egy új kezdeményezést indítunk útjára Kecskeméten: a Petőfi Népe és a Baon.hu szervezésében első alkalommal rendezzük meg a Kecskeméti Állásbörzét. Október 3-ig fogadjuk a cégek, vállalkozások jelentkezését kiállítóként.
2025. november 3-án 10-16 óráig zajlik majd a Kecskeméti Állásbörze a Hírös Agóra Kulturális Központban. Ez nem csupán egy esemény lesz, hanem egy új platform, amely a helyi gazdaságot erősíti, és lehetőséget teremt a képzett, megbízható munkaerő megtalálására.
Miért érdemes kiállítóként részt venni?
A Kecskeméti Állásbörze kiváló lehetőséget kínál a munkáltatóknak, hogy közvetlen kapcsolatba lépjenek a régió álláskeresőivel – legyen szó pályakezdőkről, egyetemistákról, szakmunkásokról vagy tapasztalt szellemi dolgozókról. A személyes jelenlét nemcsak a toborzást gyorsítja fel, hanem erősíti a cég arculatát is.
Emellett az álláskeresők a feltett kérdéseikre azonnal választ kaphatnak a kiállító cégek munkatársaitól, mely megkönnyíti és felgyorsítja az álláskeresés folyamatát, a fiatalok számára pedig a pályaorientációt.
Marketing szempontból is jó lehetőség
Végül még egy érv, hogy minket válasszon. Marketing támogatásként biztosítjuk az online és print kampányt, valamint a rádióreklámot a Mediaworks portfóliójában, és a hirdetési lehetőséget az Állástérkép magazinban, amely online és nyomtatott formában is elérhető lesz a helyszínen.
Jelentkezés és további információ:
Keresse bizalommal munkatársunkat, Surányi Mártát
E-mail cím: [email protected]
Tel.: +36-70/320-9724