Több mint 13 milliárdos hulladékgazdálkodási fejlesztés zárult le: új korszak a térségben

A zárórendezvényen felszólalt Szemereyné dr. Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, aki úgy fogalmazott:

Nagyot álmodtunk, mert szerintem senki nem hitt abban, hogy 101 településről egy ilyen hatalmas nagy térségi együttműködéssel előnyt tudunk kovácsolni, és nem is akármilyen előnyt. Hiszen egy olyan technológia valósult meg kecskeméti központtal, illetve Cegléden és Monoron is, amely nem csak a jelent szolgálja, hanem már a jövőt is a technológiai vívmányokkal.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a projekt a térségi együttműködés példája is: több mint száz önkormányzat közösen dolgozott azon, hogy egy egységes, hatékony és hosszútávon működő rendszert építsen ki.

„Ez a beruházás a térség jövőjét szolgálja”

A projekt nemcsak azért kiemelkedő jelentőségű, mert két vármegye összesen 610 ezer lakosát érinti, hanem azért is, mert mérföldkövet jelent Magyarország körforgásos gazdasági modellre történő átállásában. A körforgásos gazdaságra történő átmenet, amelyben a termékek, alapanyagok és erőforrások értékét a lehető legtovább megőrzik a gazdaságban, a hulladék keletkezését pedig a minimálisra csökkentik. Mindez lehetőséget kínál arra, hogy az innováció útján új és hosszútávon is fenntartható versenyeredmény kialakítására kerülhet sor hazánk és a hazai vállalkozások számára mind az Európai Unió határain belül, mind azon kívül

— mondta dr. Nagy Márta, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és geopolitikáért felelős helyettes államtitkára.

A térség országgyűlési képviselője, dr. Szeberényi Gyula Tamás kitért arra is, hogyan szervezték meg a 101 település fejlesztésben való részvételét:

A 2017-2019-es időszak volt az amikor ki kellett találni hogy ez hogyan működjön. Ki kellett találnunk, hogy milyen a jó működése egy ilyen társulásnak. Hiszen nyilvánvaló, hogy amikor 101 önkormányzat egyszerre odajön és próbálja az érdekeit képviselni, abból minden lesz, csak egyhangú döntés nem, de többségi döntés is nagyon nehezen. Ezért hoztunk létre egy szűkebb, 13 polgármesterből álló testületet, akik összességében minden települést képviseltek a tanácsban.

A képviselő hozzátette: a fejlesztés nemcsak a szolgáltatás színvonalát javítja, de munkahelyeket is teremt, és gazdasági szempontból is megerősíti a régiót.