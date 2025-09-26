szeptember 26., péntek

Tízéves lett a lakiteleki Németh László Műfordítói Tábor

Címkék#műhelymunka#Németh László Műfordítói Tábor#irodalomtörténész

Idén jubilált a Németh László Műfordítói Tábor. A rangos szakmai eseményt immár tizedik alkalommal rendezték meg a lakiteleki Hungarikum Ligetben. A mintegy 60 résztvevő egy héten keresztül, hét különböző nyelvi műhelyben dolgozott együtt, a fordítói munkát előadások és szemináriumok is kísérték.

Horvát-magyar műhely hallgatói és oktatói.

A táborban idén a horvát, lengyel, román, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nyelvek kortárs irodalmával ismerkedhettek meg a résztvevők, akik között nemcsak magyarországi, hanem erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági hallgatók is jelen voltak.

A jubileumi év különleges jelentőséggel bírt, hiszen a tábor kezdetén a közelmúltban elhunyt Kiss Gy. Csabára emlékeztek a résztvevők. A Széchenyi-díjas irodalomtörténész, az MTA doktora a műfordítói tábor megálmodója és szakmai vezetője volt a kezdetektől fogva. Munkásságát személyes visszaemlékezések, archív rádió- és videófelvételek, valamint kortársainak leírásai idézték meg, érzékeltetve szellemiségének máig ható erejét.

A tábor ünnepi hangulatát emelte, hogy a résztvevők közösen köszöntötték 80. születésnapja alkalmából Kovács Istvánt, Széchenyi- és József Attila-díjas költőt, írót, műfordítót, történészt és polonistát, aki ezúttal is aktívan bekapcsolódott a tábor munkájába. Kovács István egy plenáris előadás keretében mutatta be legújabb, kiadás előtt álló kötetét, amely „Az ítélet: Szibéria. Magyar száműzöttek Szibériában a XIX. század második felében” címmel jelenik meg.

A résztvevők közösen köszöntötték 80. születésnapja alkalmából Kovács Istvánt.

A tábor munkája kiscsoportos műhelymunkák formájában zajlott, ahol a résztvevők elmélyülhettek a kiválasztott nyelvű kortárs irodalom világában, valamint a kulturális háttér megismerésében. A szemináriumokon a fordítás elméletével és gyakorlatával is foglalkoztak, miközben plenáris előadások is gazdagították a programot.

Külön figyelmet kapott Németh László munkássága, akinek szellemisége a tábor névadójaként meghatározó iránytűként szolgál. Emellett egy izgalmas kerekasztal-beszélgetés során a mesterséges intelligencia szerepét is megvitatták a fordítás és műfordítás területén.

A Németh László Műfordítói Tábor az elmúlt tíz évben nemcsak szakmai műhellyé, hanem közösségi térré is vált, ahol a határon túli és anyaországi fiatalok együtt gondolkodhatnak az irodalom és a fordítás jövőjéről.

 

