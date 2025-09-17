szeptember 17., szerda

Sikerrel zárult a XVIII. Fedák Sári Ultibajnokság a Népfőiskolán

#Lakiteleken#XVIII Fedák Sári Ultibajnokság#Népfőiskola Alapítvány

A Magyar Ultiszövetség, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, a Nemzeti Fórum Egyesület és a Kárpát-medencei Népfőiskola Hálózat közös szervezésében a közelmúltban rendezték meg Lakiteleken a XVIII. Fedák Sári Ultibajnokságot, amelynek a Hungarikum Liget adott otthont.

Az egyéni első helyezett, az idei esztendőben Muzslai Róbert (Budapest) vihette haza a Fedák Sári-vándorkupát.

A Kölcsey Házba az ország minden tájáról érkeztek a versenyzők, ahol 70 ultis mérte össze tudását csapat- és egyéni versenyben egyaránt.

A XVIII. Fedák Sári Ulti­bajnokság eredménye az alábbiak szerint alakult:

Egyéni versenyben

I. helyezett: Muzslai Róbert (Budapest)

II. helyezett: Török Imre (Debrecen)

III. helyezett: Oláh Imre (Szolnok)

Csapatversenyben

I. helyezett: Debrecen (Keksz Kálmán, Török Imre, Nagy István)

II. helyezett: Budapest (Madarász József, Muzslai Róbert, Szentesi Mária)

III. helyezett: Vác (Hugyecz István, Takáts Imre, Tóth Sándor)

 


 

 

