Sikerrel zárult a XVIII. Fedák Sári Ultibajnokság a Népfőiskolán

A Kölcsey Házba az ország minden tájáról érkeztek a versenyzők, ahol 70 ultis mérte össze tudását csapat- és egyéni versenyben egyaránt.

A XVIII. Fedák Sári Ulti­bajnokság eredménye az alábbiak szerint alakult:

Egyéni versenyben

I. helyezett: Muzslai Róbert (Budapest)

II. helyezett: Török Imre (Debrecen)

III. helyezett: Oláh Imre (Szolnok)

Csapatversenyben

I. helyezett: Debrecen (Keksz Kálmán, Török Imre, Nagy István)

II. helyezett: Budapest (Madarász József, Muzslai Róbert, Szentesi Mária)

III. helyezett: Vác (Hugyecz István, Takáts Imre, Tóth Sándor)



