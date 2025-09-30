szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

7 perce

Országos Malombajnokságot rendeztek Lakiteleken 

Címkék#Országos Malombajnokság#játszmasorozat#Hungarikum Liget

Ötödször rendezték meg a Legyen Időd Malmozni – Országos Malombajnokságot Lakiteleken. 

PR cikk
Országos Malombajnokságot rendeztek Lakiteleken 

A Hungarikum Liget adott otthont a közelmúltban az immár ötödik alkalommal megrendezett malombajnokságnak, ahol az ország különböző pontjairól érkezett játékosok mérhették össze tudásukat. A kétnapos tornán több tucat mérkőzés zajlott le, a döntőt pedig nagy érdeklődés övezte. A bajnoki címet végül egy fordulatokban gazdag
játszmasorozat után hódította el a győztes, Bándy György.

A célunk, hogy a malom ne merüljön feledésbe, hanem a fiatalabb generációk is felfedezzék maguknak

 – hangsúlyozta az egyik főszervező. Hozzátette, az esemény ismét bebizonyította, hogy a malom nem csupán régi idők játéka, hanem ma is képes közösségeket összehozni és élményt adni minden korosztálynak.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu