Országos Malombajnokságot rendeztek Lakiteleken 

A Hungarikum Liget adott otthont a közelmúltban az immár ötödik alkalommal megrendezett malombajnokságnak, ahol az ország különböző pontjairól érkezett játékosok mérhették össze tudásukat. A kétnapos tornán több tucat mérkőzés zajlott le, a döntőt pedig nagy érdeklődés övezte. A bajnoki címet végül egy fordulatokban gazdag

játszmasorozat után hódította el a győztes, Bándy György.

A célunk, hogy a malom ne merüljön feledésbe, hanem a fiatalabb generációk is felfedezzék maguknak

– hangsúlyozta az egyik főszervező. Hozzátette, az esemény ismét bebizonyította, hogy a malom nem csupán régi idők játéka, hanem ma is képes közösségeket összehozni és élményt adni minden korosztálynak.



