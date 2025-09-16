Művészet és öröm találkozása a Tevékeny Élet Fesztiválon

Az eseménynek ezúttal is a lakiteleki Hungarikum Liget Kölcsey Háza adott otthont, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke támogatásával. A Katolikus Szeretetszolgálat intézményeiből, valamint más egyházi és civil szervezetekből érkező idősek számára szervezett Ki mit tud? vetélkedőt minden évben nagy várakozás és lelkes készülődéssel előzi meg.

A verseny különleges hangulatát idén is a fellépők sokszínűsége adta: a legidősebb résztvevő 101 éves volt, az átlagéletkor pedig 80 év körül alakult. A jelentkezők hét kategóriában mutathatták meg tehetségüket: versmondás, próza, egyéni és csoportos ének, színpadi játék, humor, valamint tánc. A nap során összesen 40 produkcióval örvendeztették meg a közönséget a szépkorú előadók.