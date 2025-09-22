Legalább 10-20 százalékos áremelkedés következik: az Otthon Start pörgeti a nyáron belassult ingatlanpiacot Kecskeméten

Számottevő, 17,4 százalékos drágulás következett be az idei év első negyedévének végére a kecskeméti ingatlanpiacon, melynek hatására 625 ezer forintra emelkedett az átlagos négyzetméterár a használt lakásoknál a Központi Statisztikai Hivatal jelenleg legfrissebb adatai szerint. Ezzel az első 10 legdrágább vármegyeszékhely közé tartozik a város, ugyanakkor távol áll a dobogós helyektől, miközben az áremelkedés mértéke bár magas volt, de nem kiugró.

A legnagyobb online ingatlanhirdetési portál adatai szerint a tavasz végére ráadásul meg is torpant a lakásoknál az áremelkedés, sőt, nyáron még kisebb csökkenés is bekövetkezett a hirdetési árakat tekintve. Ez azt jelenti, hogy feltehetően reagált a kereslet az addigi drágulásra. Ugyanakkor a házak hirdetési árainál nem volt tapasztalható hasonló visszaesés, az áremelkedés ott töretlen maradt.

Sok befektető cserélte ingatlanra az állampapírját

Mint Juhász Zsolt, a GDN Ingatlanhálózat kecskeméti irodájának, a Stop Ingatlan ügyvezető-tulajdonosa is rámutatott: az idei év elején komoly mozgások jelentkeztek a kecskeméti ingatlanpiacon, mivel az állampapírok lejárta után sokan itt fektették be felszabaduló pénzüket. Ez a felvásárlási hullám egészen március végéig érezhető volt, ezt követően azonban jelentősen lecsökkent az érdeklődés a vevői oldalon, ami kitartott augusztusig.

Csökkenő kereslet mellett nőttek tovább az árak

A kereslet visszaesése ellenére a szakértő úgy érzékeli, hogy folyamatosan emelkedtek az elmúlt hónapokban az ingatlanárak – megítélése szerint sokszor indokolatlanul – olyan külső tényezők hatására, mint a politikai döntések vagy a médiában megjelenő hírek.

Mindezek következtében most a használt ingatlanok négyzetméterárai 600 ezer és 1 millió forint között szóródnak a városban, tehát a skála meglehetősen széles. Az újépítésű társasházi lakások négyzetméterárai sem sokkal magasabbak, de egy szűkebb sávban mozognak: 1-1,2 milliós négyzetméterárakról beszélhetünk.

Eközben az újépítésű családi házaknál telekár nélkül 550-650 ezer forint környékén alakulnak a négyzetméterárak, de ezekre jóval nagyobb az érdeklődés a vevők részéről, mint az újépítésű társasházi lakásokra.