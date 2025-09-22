58 perce
Legalább 10-20 százalékos áremelkedés következik: az Otthon Start pörgeti a nyáron belassult ingatlanpiacot Kecskeméten
Kecskemét ingatlanpiaca látványos hullámzást produkált az idei évben már eddig is, és ennek, úgy tűnik, még nincs vége. Bár a nyáron megtorpant a lendület, az Otthon Start hitelprogram és a fokozódó kereslet újabb áremelkedést vetít előre. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint az új konstrukció sikere borítékolható, hiszen a legfeljebb 3 százalékos fix kamat kevesebb mint fele a piaci kölcsönök kamatának.
Forrás: iStock
Számottevő, 17,4 százalékos drágulás következett be az idei év első negyedévének végére a kecskeméti ingatlanpiacon, melynek hatására 625 ezer forintra emelkedett az átlagos négyzetméterár a használt lakásoknál a Központi Statisztikai Hivatal jelenleg legfrissebb adatai szerint. Ezzel az első 10 legdrágább vármegyeszékhely közé tartozik a város, ugyanakkor távol áll a dobogós helyektől, miközben az áremelkedés mértéke bár magas volt, de nem kiugró.
A legnagyobb online ingatlanhirdetési portál adatai szerint a tavasz végére ráadásul meg is torpant a lakásoknál az áremelkedés, sőt, nyáron még kisebb csökkenés is bekövetkezett a hirdetési árakat tekintve. Ez azt jelenti, hogy feltehetően reagált a kereslet az addigi drágulásra. Ugyanakkor a házak hirdetési árainál nem volt tapasztalható hasonló visszaesés, az áremelkedés ott töretlen maradt.
Sok befektető cserélte ingatlanra az állampapírját
Mint Juhász Zsolt, a GDN Ingatlanhálózat kecskeméti irodájának, a Stop Ingatlan ügyvezető-tulajdonosa is rámutatott: az idei év elején komoly mozgások jelentkeztek a kecskeméti ingatlanpiacon, mivel az állampapírok lejárta után sokan itt fektették be felszabaduló pénzüket. Ez a felvásárlási hullám egészen március végéig érezhető volt, ezt követően azonban jelentősen lecsökkent az érdeklődés a vevői oldalon, ami kitartott augusztusig.
Csökkenő kereslet mellett nőttek tovább az árak
A kereslet visszaesése ellenére a szakértő úgy érzékeli, hogy folyamatosan emelkedtek az elmúlt hónapokban az ingatlanárak – megítélése szerint sokszor indokolatlanul – olyan külső tényezők hatására, mint a politikai döntések vagy a médiában megjelenő hírek.
Mindezek következtében most a használt ingatlanok négyzetméterárai 600 ezer és 1 millió forint között szóródnak a városban, tehát a skála meglehetősen széles. Az újépítésű társasházi lakások négyzetméterárai sem sokkal magasabbak, de egy szűkebb sávban mozognak: 1-1,2 milliós négyzetméterárakról beszélhetünk.
Eközben az újépítésű családi házaknál telekár nélkül 550-650 ezer forint környékén alakulnak a négyzetméterárak, de ezekre jóval nagyobb az érdeklődés a vevők részéről, mint az újépítésű társasházi lakásokra.
A hirdetési és a valós értékesítési árak között még mindig mintegy 5-10 százalék a különbség, de a piacképes ingatlanoknál 5 százalék alá mennek a tulajdonosok. Ennek megfelelően alkudni is lehet a kecskeméti ingatlanpiacon, elsősorban persze a készpénzes vevők részéről.
Az értékesítési időt tekintve lakásoknál átlagosan 3-4 hónapról, míg családi házaknál 6-12 hónapról beszélhetünk. Ez persze egyrészt attól függ, hogy mennyire igazodnak a tulajdonosok a piaci realitáshoz, másrészt pedig attól, hogy mennyire keresett kategóriába tartozik a kínált ingatlan. Kecskeméten a legnagyobb igény jellemzően a 30-60 négyzetméteres, 1-2 szobás lakásokra, valamint a 80-100 négyzetméteres családi házakra mutatkozik.
Ezeket az ingatlanokat eddig jellemzően 20-30 millió hitelösszeg felvételével próbálták megvásárolni a vevők, ami a szakértő várakozásai szerint az Otthon Start 3%-os hitel miatt feljebb fog kúszni, akár 40-50 millió forintra.
Emellett változás következhet be abban is, hogy míg eddig elsősorban a fiatalabb párok vettek igénybe állami támogatású hiteleket ingatlanvásárlásra (például CSOK Pluszt, amely gyermekvállaláshoz kapcsolódik), most szélesebbé válik a kör, és az Otthon Start miatt a Kecskeméten eddig nem igazán jellemző befektetői kereslet is élénkülhet.
Így például a 3 százalékos kamattámogatott hitel hatására várhatóan sok család második ingatlanként fog gyermekének lakást vásárolni, amit egy ideig valószínűleg bérleményként hasznosítanak majd - vélekedett Juhász Zsolt.
Nem az új gyárak mozgatják a bérleti piacot
A lakáskiadás feltehetően továbbra sem lesz nehéz, mert eddig is gond nélkül ki lehetett adni az ingatlanokat, amit az is jelez, hogy jelentős, mintegy 20 százalékos áremelkedésre került sor a bérleti díjakat tekintve az elmúlt egy évben.
Az ingatlanosok megfigyelései szerint Kecskeméten a piacot nem nagyon mozgatják a városban megtelepedő külföldi gyárak, mint például a Mercedes. Természetesen az ide érkező munkásoknak is szükségük van bérlakásokra, ezeket azonban erre szakosodott cégek biztosítják számukra.
A bérleti díjak most a városban 1 szobás lakások esetén átlagosan 70-100 ezer forintnál, 2 szobás lakásoknál 100-150 ezer forintnál járnak, felszereltségtől függően. A családi házak havi bérleti díja 150-200 ezer forinttól indul.
Hogy a bővülő bérlakás-kínálat hatására miként alakulnak a bérleti díjak az elkövetkező hónapokban, az még kérdéses, ugyanakkor az eladó ingatlanok értékesítési árait tekintve nagy valószínűséggel jelentős emelkedés következik be Kecskeméten is az Otthon Start hitel hatására, amelynek mértéke várhatóan meghaladja a 10-20 százalékot. Ennek az áremelkedésnek az első jelei már szeptember első napjaiban is láthatók a város ingatlanpiacán.
Kecskeméten is népszerű lehet majd az Otthon Start
Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az Otthon Start sikere biztosra vehető Kecskeméten is, mivel a piaci lakáshitelek kamata 6–8 százalék között mozog, míg az Otthon Start konstrukció esetében a kamat plafonja mindössze 3 százalék.
További előnyt jelent, hogy három bank – a Gránit, a CIB és az UniCredit – ennél is kedvezőbb, 3 százalék alatti kamatot biztosít. Egy 25 évre felvett, 50 millió forintos kölcsönnél ez több mint egymillió forint megtakarítást eredményezhet. Ezen felül az induló költségeket csökkentő kedvezmények és az akár több százezer forintos utólagos jóváírások is jelentős vonzerőt jelentenek.
Akár több százezer forintos jóváírás járhat a hitel mellé
A Gránit Banknál az Otthon Start 2,85%-os kamattal igényelhető, jelenleg ez a legjobb ajánlat. Az ügyfél 200 000 forint jóváírást kap, emellett a hiteligényléshez kapcsolódó összes díjat mintegy 140 ezer forint összegben, elengedi, illetve folyósításkor visszatéríti a bank, ha a hitelkérelmét 2025. november 30-ig befogadják, és a folyósítás 2025. december 31-ig megtörténik. További feltétel, hogy a futamidő teljes ideje alatt havi minimum 250 000 forint jövedelmet utaljon a Gránitnál nyitott számlára, amelyhez – amennyiben szelfivel nyitja – további 40 ezer forint jóváírást kaphat.
A Gránit aktívan építi be a mesterséges intelligenciát a mindennapi működésébe a hatékonyság fokozása érdekében. A generatív AI alapú „Gránit Guru” chatbot a banknál elérhető összes hitel, ezen belül az Otthon Start program kapcsán is válaszol a kérdésekre, megkönnyítve az ügyfelek eligazodását. Az AI-t emellett a jelzáloghitel-kérelmek feldolgozásánál is használják, ami nagymértékben lerövidíti a folyósítás idejét, és támogatja a hitelügyintézők hatékonyabb munkavégzését.
Erste Banknál összesen akár 360 000 forint ajándékpénzt kaphat a tudatos igénylő. Itt is 200 000 forint üti az ügyfél markát, ha az Otthon Start lakáshitel igényléskor aktív számlával (aktív számlának számítanak azok a lakossági bankszámlák, amelyekre rendszeres, havi gyakoriságú – bármilyen összegű – jóváírás érkezik (pl. fizetés) rendelkezik, és azt a hitel futamideje alatt fenntartja. Ha viszont három éven belül elő- vagy végtörlesztés történik, a jóváírást vissza kell fizetni.
Az Erste további extra jóváírásokat is kínál: 40 000 forintot ad a bank, ha az ingatlanra Union lakásbiztosítás kötésére kerül sor az Erste digitális csatornáin, és a biztosítás legalább 3 évig megmarad. Újabb 40 000 forint jár a Jelzáloghitel Törlesztési Biztosítás megkötéséért és legalább 3 évig történő fenntartásáért. További 40 000 forintot pedig akkor zsebelhet be valaki, ha új ügyfélként nyit számlát az Ersténél.
MBH Banknál az ügyfél 100 000 forint értékű MOL ajándékkártyát kap, ha a hitelösszeg legalább 10 millió forint, és az igényléskor az MBH meghatározott számlacsomagjai közül választ egyet, amelyet a teljes futamidőben megtart. A konstrukció további feltétele, hogy a kapcsolódó fizetési számlára havonta minimum 350 000 forint jóváírás érkezzen, valamint az ingatlanra a CIG Pannónia Biztosítónál lakásbiztosítás köttessen, amelynek a hitel teljes időtartama alatt érvényben kell maradnia.
A MagNet Bank az Otthon Start hitelt igénylőknek 100 000 forint értékű IKEA e-utalványt ad ajándékba. A jogosultság feltétele, hogy a hitel összege legalább 10 millió forint legyen, az igénylő rendelkezzen MagNet számlával, a kérelmet ne közvetítőn keresztül nyújtsák be, és az legkésőbb 2025. december 31-ig befogadásra kerüljön.
A CIB Bank szintén 200 000 forintos jóváírást ad, amennyiben a teljes dokumentációjú hitelkérelmet 2025. október 31-ig benyújtják, és a folyósítás év végéig lezárul. Egyéb feltétel nincs.
Az UniCredit Bank utólag jóváír az adós számláján egy havi törlesztőrészletet – de legalább 100 000 forintot –, ha a hitelkérelmet legkésőbb 2025. november 30-ig benyújtják, és a folyósítás 2026. május 31-ig megtörténik.