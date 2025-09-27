Keleti Nyitás Tábor – fordítás és kultúraismeret a Hungarikum Ligetben

A mongol-magyar műhely évek óta folyó munkájának eredményeként idén ősszel újabb fordítókötet jelenik meg. Az orosz-magyar tábor a legrégebbi program a sorozatban, míg a tavaly indult török-magyar műfordítói táborban idén is többségében visszatérő hallgatók vettek részt, céljuk egy közös kötet megjelentetése.

Blaumann Ferenc korábbi főkonzul a kazah tábor résztvevőivel.

Az országismereti táborokban a résztvevők az adott ország irodalmával, történelmével, kultúrájával és nyelvének alapjaival ismerkedtek meg, míg a műfordítói táborokban a kortárs irodalom, valamint a fordítás elméleti és gyakorlati kérdései kerültek előtérbe. A program célja, hogy elmélyítse a fiatalok kapcsolódását a keleti kultúrákhoz, és elősegítse a minőségi műfordítás utánpótlását.