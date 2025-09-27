3 órája
Keleti Nyitás Tábor – fordítás és kultúraismeret a Hungarikum Ligetben
Idén nyáron is megrendezték a Keleti Nyitás műfordítói és országismereti tábort a Hungarikum Ligetben. A rendezvény négy különböző műhely keretében kazah-magyar és mongol-magyar országismereti, valamint orosz-magyar és török-magyar műfordítói táborba várta a 35 év alatti fiatalokat.
A Keleti Nyitás műfordítói és országismereti tábor résztvevőinek köszöntése.
A mongol-magyar műhely évek óta folyó munkájának eredményeként idén ősszel újabb fordítókötet jelenik meg. Az orosz-magyar tábor a legrégebbi program a sorozatban, míg a tavaly indult török-magyar műfordítói táborban idén is többségében visszatérő hallgatók vettek részt, céljuk egy közös kötet megjelentetése.
Az országismereti táborokban a résztvevők az adott ország irodalmával, történelmével, kultúrájával és nyelvének alapjaival ismerkedtek meg, míg a műfordítói táborokban a kortárs irodalom, valamint a fordítás elméleti és gyakorlati kérdései kerültek előtérbe. A program célja, hogy elmélyítse a fiatalok kapcsolódását a keleti kultúrákhoz, és elősegítse a minőségi műfordítás utánpótlását.