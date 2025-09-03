szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Idén is ingyenes nyári táborokat kínált munkatársai gyermekei számára a Mercedes-Benz Gyár

Címkék#Mercedes-Benz Gyár#kreativitás#vakáció

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár idén nyáron is megszervezte a munkatársak gyermekeinek díjmentes táborait, amelyekben összesen 450 fiatal vehetett részt. A programok sporttal, művészettel, digitális tudással, természetközeli élményekkel és bentlakásos kalandokkal tették emlékezetessé a vakációt.

PR cikk
Idén is ingyenes nyári táborokat kínált munkatársai gyermekei számára a Mercedes-Benz Gyár

Forrás: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyárnál már hagyománnyá vált, hogy a munkatársak gyermekei számára ingyenes, tematikus táborokat szerveznek a nyári szünetben. Az idei évben is nagy volt az érdeklődés: összesen 450 gyermek élvezhette a változatos foglalkozásokat.

A táborok kínálata igazán sokszínű volt: a résztvevők különböző sportágakat próbálhattak ki, programozási és digitális ismereteket szerezhettek, fejleszthették kreativitásukat és finommotorikus készségeiket, miközben játékos formában még a német nyelvvel is ismerkedhettek.

Forrás: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

A programok 18 helyszínen zajlottak: a legtöbb Kecskeméten, de Helvécián, Nagykőrösön, Jakabszálláson és Orfűn is szerveztek csoportokat. A kínálatban bentlakásos táborok is szerepeltek, így a gyermekek igazi nyári kalandokat élhettek át.

A kezdeményezés célja, hogy a munkatársak gyermekei a vakáció idején ne csak felügyeletet, hanem tartalmas élményeket, fejlődési lehetőségeket és közösségi tapasztalatokat kapjanak.

https://gyar.mercedes-benz.hu/

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu