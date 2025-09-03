Idén is ingyenes nyári táborokat kínált munkatársai gyermekei számára a Mercedes-Benz Gyár

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyárnál már hagyománnyá vált, hogy a munkatársak gyermekei számára ingyenes, tematikus táborokat szerveznek a nyári szünetben. Az idei évben is nagy volt az érdeklődés: összesen 450 gyermek élvezhette a változatos foglalkozásokat.

A táborok kínálata igazán sokszínű volt: a résztvevők különböző sportágakat próbálhattak ki, programozási és digitális ismereteket szerezhettek, fejleszthették kreativitásukat és finommotorikus készségeiket, miközben játékos formában még a német nyelvvel is ismerkedhettek.

Forrás: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

A programok 18 helyszínen zajlottak: a legtöbb Kecskeméten, de Helvécián, Nagykőrösön, Jakabszálláson és Orfűn is szerveztek csoportokat. A kínálatban bentlakásos táborok is szerepeltek, így a gyermekek igazi nyári kalandokat élhettek át.

A kezdeményezés célja, hogy a munkatársak gyermekei a vakáció idején ne csak felügyeletet, hanem tartalmas élményeket, fejlődési lehetőségeket és közösségi tapasztalatokat kapjanak.

