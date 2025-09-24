Hat éve töretlen népszerűséggel robog a Mercedes-Benz Gyár „Made in Kecskemét” kurzusa a Neumann János Egyetemen

A Neumann János Egyetem féléves kurzusának célja, hogy a diákok közvetlen betekintést kapjanak a világszínvonalú autógyártás működésébe, ezen túlmenően értékes szakmai kapcsolatokat építhessenek. A kurzust Jens Bühler, a kecskeméti gyár igazgatója nyitotta meg, az előadásokat német és magyar nyelven, szinkrontolmács bevonásával tartják – így idegennyelv-tudás meglététől függetlenül várnak minden érdeklődő diákot. Az előadássorozat kiválóan példázza, hogyan járulhat hozzá a gyár és az egyetem együttműködése a hallgatók szakmai fejlődéséhez, a vállalatok hosszú távú sikereihez, a kutatás-fejlesztés új irányainak kijelöléséhez, a humánerőforrás-tervezéshez, valamint a régió gazdasági erejének növeléséhez egyaránt.

https://gyar.mercedes-benz.hu/kepzes/dualis-egyetemi-kepzes