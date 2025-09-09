1 órája
Elektromos Szeged – jön az E Street Parade!
Szeptember 14-én Szeged nemcsak a Tisza fővárosa lesz, hanem egy napra az elektromobilitásé is. A belvárosi Széchenyi teret ellepik a legmodernebb elektromos és hibrid járművek, a rakparton pedig felbőgnek – vagy inkább hangtalanul suhannak – az elektromos gokartok. Ez az E Street Parade, Magyarország legnagyobb elektromobilitási rendezvénye, amely egész napos, ingyenes programmal várja a családokat, az autórajongókat és a jövő technológiái iránt érdeklődőket.
Forrás: E Street Parade
Formula E-sztárok testközelből
Ha eddig csak a tévében láttad a motorsport világsztárjait, most itt a lehetőség, hogy élőben találkozz velük! Szegedre érkezik Nick Heidfeld, a Formula 1 és Formula E egyik legismertebb pilótája, valamint Sébastien Buemi, négyszeres Le Mans-győztes, többszörös Formula E- és WEC-bajnok. Igazi nagyágyúk, akik az autósport múltját és jövőjét egyszerre képviselik.
A pilótákkal Nagy Dániel (M4 Sport szakkommentátor) beszélget.
De a magyar sikerek sem maradnak el: a 2024-es FIA Motorsport Games gokartszlalom dobogósai, Benedek Anna és Sturcz Molnár Balázs, valamint Horn Lilla és Szabó Ádám is megmutatják, milyen tehetségek bontogatják szárnyaikat hazánkban.
Új korszak versenye: a gokartszlalom
A Huszár Mátyás rakparton egész nap izgalom vár – itt rendezik az első magyarországi Gokartszlalom Nagydíjat. Ez a vadonatúj versenyforma látványos és pörgős, ráadásul akár egyfajta belépő is lehet a 2026-os FIA Motorsport Games világába. Lányok és fiúk jelentkezését várjuk két kategóriában.
Igazi adrenalinlöket minden motorsportrajongónak!
Szórakozás kicsiknek és nagyoknak
Az E Street Parade azonban nemcsak a sebességről szól. A Széchenyi téren a legújabb elektromos autók és motorok sorakoznak, amelyeket nemcsak megcsodálni lehet, de néhányat akár ki is próbálhatsz. A gyerekeket elektromos gokartok, motorok és interaktív játékok várják, így garantált a családi élmény.
A jövő itt és most
Az esemény célja, hogy közelebb hozza az emberekhez az elektromobilitást és a fenntartható közlekedést. A rendezvény reggel 9 órától este 6-ig tart, és ami a legjobb: a belépés teljesen ingyenes.
2025. szeptember 14., vasárnap
Széchenyi tér és Huszár Mátyás rakpart, Szeged
Belépés: ingyenes
INFÓK: www.estreetparade.hu | facebook.com/estreetparade| instagram.com/e_streetparade