4 órája
7 tipp, hogy az olvasás ne legyen kötelező nyűg
Az olvasás szeretete nem veleszületett képesség, hanem olyasmi, amit a gyerekek elsősorban a környezetükből tanulnak meg. Sokan azonban már egészen korán azt tapasztalják, hogy az olvasás nem élmény, hanem kötelesség, mivel unalmas(nak tűnő) tankönyveken és hosszú kötelező olvasmányokon keresztül ismerkednek meg vele. Pedig egy jól időzített, megfelelően tálalt könyv igazi kapu lehet a fantázia, az empátia és az önálló gondolkodás világába: lássuk, hogyan tehetjük élvezetessé az olvasást iskoláskorú gyerekek számára.
Forrás: 123rf.com
1. Adjunk választási lehetőséget
A leggyorsabb módja annak, hogy elvegyük a gyerekek kedvét valamitől az, ha erőltetjük. Az iskolai rendszerben sokszor nincs lehetőségük választani, de otthon igenis van hatásunk arra, hogy mit olvasnak. Kínáljunk fel többféle könyvet: legyenek köztük kalandregények, fantasyk, képregények, rövidebb mesék, vagy akár ismeretterjesztő kötetek is. Ha a gyerek maga választhat, nagyobb eséllyel kezd el olvasni, ami örömet jelent majd, nem pedig kényszert.
2. Alakítsuk ki az olvasás helyét és idejét
Hozzunk létre egy csendes, kényelmes kis olvasósarkot egy puha párnával, pokróccal és olvasólámpával. Gyermekünk ide visszavonulhat, és csendben élvezheti aktuális olvasmányát.
3. Ne várjuk el rögtön az önálló olvasást
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy amint a gyerek megtanul olvasni, magára hagyják a könyvvel. Pedig az együtt olvasás meghitt és motiváló élmény lehet még a kisiskolások számára is. Kezdjük úgy, hogy mi olvasunk, ő pedig figyel. Később váltsunk: mondatonként, bekezdésenként, majd oldalanként olvassunk egymásnak felváltva. Így nem csak az olvasási készség fejlődik, de az összetartozás érzése is erősödik.
4. Tegyük érdekessé a kötelezőket
A kötelező olvasmányok nagyrészt rendkívül izgalmas, tanulságos könyvek, mivel azonban az iskolában írják elő az olvasásukat, a legtöbb gyerek nem szívesen csapja fel ezeket a köteteket. Próbáljunk meg kedvet csinálni hozzájuk: meséljük el, miről szólnak, kiemelve a legjobb részeket, a csattanót azonban ne áruljuk el – ez csak akkor derül ki, ha elolvassák őket.
Jó trükk lehet az is, ha előre gondolkodunk, és még az előtt kínáljuk fel ezeket a könyveket, hogy ezt az iskola kötelezővé tenné, a gyerekek így nem érzik úgy olvasás közben, hogy éppen házi feladatot készítenek.
5. Használjuk ki a technológia előnyeit
Sokan úgy gondolják, hogy a digitális eszközök inkább elvonják a figyelmet a könyvekről, ha azonban okosan választunk, ezek éppen hogy segíthetik az olvasás megszerettetését. Egy hangoskönyvet az autóban ülve is hallgathatunk, az e-könyv olvasó pedig majdnem olyan, mint egy tablet – a képernyőrajongó gyerekek számára ez a nyomtatott könyvek vonzó alternatívája lehet.
6. Ne csak a szépirodalmat erőltessük
Az olvasás szeretete nem feltétlenül azonnal Jókainál vagy Aranynál kezdődik. Ha a gyereket jobban érdeklik a dinoszauruszok, a földönkívüliek vagy a foci, válasszunk ezekről szóló köteteket. Az éppen divatos fantasy és sci-fi könyvek is nagyon vonzóak lehetnek, hiszen azokat a hasonló korú gyerekek nagy része már olvasta, ez pedig komoly húzóerő egy kiskamasz számára.
7. Tegyük az olvasást társas élménnyé
Járjunk elöl jó példával. Nehéz meggyőzni valakit arról, hogy az olvasás remek szórakozás, ha mi magunk soha nem veszünk a kezünkbe könyvet. Akár egy családi könyvklubot is szervezhetünk, ahol rendszeresen kibeszéljük a következő közös olvasmányt – idővel választhatunk egyre hosszabb, bonyolultabb nyelvezetű köteteket is.
Olvasni jó – ha lehetőséget teremtünk rá
Az olvasás az egyik legjobb hobbi a világon – kivéve, ha kényszerből kell csinálni. Ahhoz, hogy a gyerekek ne egy újabb feladatként tekintsenek a könyvekre, meg kell mutatnunk nekik, mekkora élmény is az olvasás. Ha ez sikerül, a kötelező olvasmányok sem tűnnek majd olyan félelmetesnek, sokkal inkább egy potya ötöst érő izgalmas feladatnak.