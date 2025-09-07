7 tipp, hogy az olvasás ne legyen kötelező nyűg

1. Adjunk választási lehetőséget

A leggyorsabb módja annak, hogy elvegyük a gyerekek kedvét valamitől az, ha erőltetjük. Az iskolai rendszerben sokszor nincs lehetőségük választani, de otthon igenis van hatásunk arra, hogy mit olvasnak. Kínáljunk fel többféle könyvet: legyenek köztük kalandregények, fantasyk, képregények, rövidebb mesék, vagy akár ismeretterjesztő kötetek is. Ha a gyerek maga választhat, nagyobb eséllyel kezd el olvasni, ami örömet jelent majd, nem pedig kényszert.

2. Alakítsuk ki az olvasás helyét és idejét

Hozzunk létre egy csendes, kényelmes kis olvasósarkot egy puha párnával, pokróccal és olvasólámpával. Gyermekünk ide visszavonulhat, és csendben élvezheti aktuális olvasmányát.

3. Ne várjuk el rögtön az önálló olvasást

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy amint a gyerek megtanul olvasni, magára hagyják a könyvvel. Pedig az együtt olvasás meghitt és motiváló élmény lehet még a kisiskolások számára is. Kezdjük úgy, hogy mi olvasunk, ő pedig figyel. Később váltsunk: mondatonként, bekezdésenként, majd oldalanként olvassunk egymásnak felváltva. Így nem csak az olvasási készség fejlődik, de az összetartozás érzése is erősödik.

4. Tegyük érdekessé a kötelezőket

A kötelező olvasmányok nagyrészt rendkívül izgalmas, tanulságos könyvek, mivel azonban az iskolában írják elő az olvasásukat, a legtöbb gyerek nem szívesen csapja fel ezeket a köteteket. Próbáljunk meg kedvet csinálni hozzájuk: meséljük el, miről szólnak, kiemelve a legjobb részeket, a csattanót azonban ne áruljuk el – ez csak akkor derül ki, ha elolvassák őket.

Jó trükk lehet az is, ha előre gondolkodunk, és még az előtt kínáljuk fel ezeket a könyveket, hogy ezt az iskola kötelezővé tenné, a gyerekek így nem érzik úgy olvasás közben, hogy éppen házi feladatot készítenek.

5. Használjuk ki a technológia előnyeit

Sokan úgy gondolják, hogy a digitális eszközök inkább elvonják a figyelmet a könyvekről, ha azonban okosan választunk, ezek éppen hogy segíthetik az olvasás megszerettetését. Egy hangoskönyvet az autóban ülve is hallgathatunk, az e-könyv olvasó pedig majdnem olyan, mint egy tablet – a képernyőrajongó gyerekek számára ez a nyomtatott könyvek vonzó alternatívája lehet.