Ősztől még több izgalom: megújul a Hatoslottó!

De mielőtt részletesen megismernénk a változásokat, érdemes visszatekinteni a játék kezdetére…

1988. október 29. – egy dátum, amely sokak számára csak egy nap a naptárban, de a szerencsejátékok kedvelőinek igazi mérföldkő. Ekkor indult útjára kísérleti jelleggel a Hatoslottó, az akkori OTP Sportfogadási és Lottóigazgatóság közreműködésével. Bár a szervezők eleinte nem voltak biztosak a játék sikerében, a résztvevők lelkesedése már az első sorsoláson bebizonyította: igenis van helye egy új lottójátéknak Magyarországon – tízmillió szelvényt adtak le.

Az első sorsolás (nyerőszámok: 3, 16, 24, 26, 36, 40; pótszám: 27) ugyan nem hozott telitalálatot, a játék népszerűsége mégis töretlen maradt. Decemberre már 15 millió szelvény érkezett, és megszületett az első nagy nyertes is, aki 15 millió forinttal gazdagodott.

Milliárdok, rekordok, emlékezetes pillanatok

Azóta is sokan álmodoznak arról a bizonyos hat bűvös számról – és nem véletlenül. A Hatoslottó 37 éves története során eddig 383 játékos ért el telitalálatot. A legnagyobb nyereményt 2021-ben vitték haza: egy szerencsés játékos, több mint féléves – összesen 30 héten át tartó – halmozódás után, 3,165 milliárd forintot nyert. Ez a Hatoslottó történetének eddigi rekordja.

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A magyarok második kedvenc lottója

A Szerencsejáték Zrt. legfrissebb, ezer fő részvételével készült reprezentatív kutatása szerint a felnőtt lakosság 95 százaléka ismeri a Hatoslottót, és a szerencsejátékot játszók 70 százaléka rendszeresen részt is vesz benne. A legtöbben saját számokat választanak, és általában 1–3 mezőt töltenek ki egy-egy játékkor. A felmérés azt is megmutatta, hogy a jelenleg nem játszók kétharmadát vonzaná a játék, ha hetente kétszer is lenne számhúzás.

Szeptembertől: dupla esély, dupla izgalom

A legnagyobb újdonság, hogy a Hatoslottó heti kétszer kerül kihúzásra:

Csütörtökön 20:45-kor

Vasárnap 16:00-kor

Mindkét sorsolást élőben sugározza a Duna TV.

Az újítás egyszerre szolgálja a modern elvárásokat és a hagyományok tiszteletét. A heti két sorsolás révén a játék pörgősebbé válik, a főnyeremény gyorsabban nőhet, a játékosok pedig gyakrabban élhetik át a nyerés izgalmát.