Nagy sikerrel zárult a Sakkozó Magyarok Találkozója Lakiteleken

Címkék#Sakkozó Magyarok Találkozója#Lakitelek#sakk

Huszonkilencedik alkalommal rendezték meg a Sakkozó Magyarok Találkozóját a közelmúltban Lakiteleken, a Hungarikum Liget Kölcsey Házában.

PR cikk
A rendezvény a kezdetek óta nemcsak a sakkról szól, a szervezők fő célja a magyarság összetartozásának és a baráti kapcsolatoknak az ápolása

– nyilatkozta Seres László programvezető. Elmondta, a nemzetközi minősítő verseny mindvégig rendkívül izgalmas volt. Az 53 induló között két korábbi győztes is harcolt az elsőségért. A Vándorserlegre végül Farkas Tibor (Magyarkanizsa) neve került, aki harmadmagával azonos ponttal végzett az élen, Panda Barnabással (Kecskemét) és Bárczi Tiborral (Bátorkeszi). További díjazottak: Kósa Jenő (Ómoravica), Simonyi Zoltán (Zenta), Schmelowszky Dávid (Budapest). A díjazottak serleget, plakettet, könyv- és tárgyjutalmat vehettek át. A rendezvény most is, mint sok-sok éve, zsűri esemény nélkül ért véget. A záróünnepségen tapsvihar fogadta a bejelentést: „Találkozunk jövőre is, a jubileumi 30 éves évfordulón”! 

Részletes eredmények a Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség honlapján találhatók. 

 

