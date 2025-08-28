Nagy sikerrel zárult a Sakkozó Magyarok Találkozója Lakiteleken

A rendezvény a kezdetek óta nemcsak a sakkról szól, a szervezők fő célja a magyarság összetartozásának és a baráti kapcsolatoknak az ápolása

– nyilatkozta Seres László programvezető. Elmondta, a nemzetközi minősítő verseny mindvégig rendkívül izgalmas volt. Az 53 induló között két korábbi győztes is harcolt az elsőségért. A Vándorserlegre végül Farkas Tibor (Magyarkanizsa) neve került, aki harmadmagával azonos ponttal végzett az élen, Panda Barnabással (Kecskemét) és Bárczi Tiborral (Bátorkeszi). További díjazottak: Kósa Jenő (Ómoravica), Simonyi Zoltán (Zenta), Schmelowszky Dávid (Budapest). A díjazottak serleget, plakettet, könyv- és tárgyjutalmat vehettek át. A rendezvény most is, mint sok-sok éve, zsűri esemény nélkül ért véget. A záróünnepségen tapsvihar fogadta a bejelentést: „Találkozunk jövőre is, a jubileumi 30 éves évfordulón”!

Részletes eredmények a Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség honlapján találhatók.