augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Komoly környezeti kockázattal szemben védekezik hatékonyan a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a komplex rendszerfejlesztésnek köszönhetően

Címkék#hulladékgazdálkodás#csapadék#környezetvédelem

A csurgaléklé - más néven szivárgólé - olyan folyadék, amely a hulladéklerakókban, komposzttelepeken vagy más szervesanyag-tartalmú hulladékot tároló helyeken keletkezik. Akkor alakul ki, amikor az esővíz, a hóolvadék vagy más nedvesség átszivárog a hulladékrétegeken, miközben felold különféle szerves és szervetlen anyagokat, nehézfémeket, sókat, vegyszereket, esetenként kórokozókat is. Ez a folyadék erősen szennyezett lehet, ezért környezetvédelmi szempontból komoly problémát jelenthet, ha kezeletlenül jut ki a természetbe. A kezeletlen csurgaléklé talaj- és talajvízszennyezést okozhat, veszélyeztetheti az ivóvízbázisokat, károsíthatja az élővilágot (pl. vizekbe jutva oxigénhiányt, halpusztulást okozhat), hosszú távon toxikus anyagok felhalmozódásához vezethet az ökoszisztémában. Egyéb zöld eljárások bevezetése mellett a csurgalékvíz kezelése érdekében is komoly előrelépést tett a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Társulás a 2017-óta tartó projektjében.

PR cikk
 

Pest és Bács-Kiskun vármegyékben a hatékonyabb hulladékgazdálkodás érdekében egy hosszabb távú fejlesztés valósult meg a KEHOP_PLUSZ-2.3.10-24-2024-00013 azonosítószámú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt keretében. A 2017. 11. 23-án KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámon indult projekt 101 Duna-Tisza közi település hulladékgazdálkodását modernizálta összesen 13,583 milliárd forint uniós forrásból, amelyből a KEHOP_PLUSZ szakasz uniós támogatási összege 5,190 milliárd forint. Az uniós támogatás mellett közel 2 milliárd forint központi költségvetési támogatást használtak fel a megvalósítás során.

 

A fejlesztési munkálatok kiemelt helyszínei Kecsemét, Cegléd és Monor voltak. A kapcsolódó építési munkálatok mellett jelentős eszközbeszerzések (szelektív gyűjtésre alkalmas edények, hulladékgyűjtő autók beszerzése) és szemléletformálási projektrészek is megvalósultak. Az különböző kivitelezési munkálatok a hatékonyabb szelektív gyűjtést eredményező folyamatok rendszerbe illesztését tették lehetővé és mindhárom projekthelyszínen kiemelt jelentőséggel kezelték a különösen szennyező csurgalékvíz biztonságos elvezetését és tárolását.

 

A csurgaléklé komoly környezeti kockázatokat hordoz, ha nem kezelik megfelelően. Ezért a hulladékkezelés során kiemelt figyelmet kell fordítani annak összegyűjtésére, tisztítására és ellenőrzésére. A fenntartható hulladékgazdálkodás egyik kulcseleme, hogy minimalizáljuk a csurgaléklé keletkezését, és megvédjük környezetünket annak káros hatásaitól. A csurgaléklé azért veszélyes, mert sokféle mérgező és szennyező anyagot tartalmaz, amelyek súlyosan károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget is. A csurgaléklé átszivároghat a talajon, és elérheti a talajvízrétegeket. Ha ez megtörténik, a szennyezett víz akár kutakba is bekerülhet, és ivóvízszennyezést okozhat. A benne lévő nehézfémek (pl. higany, ólom) és toxikus vegyületek mérgezőek lehetnek a növényekre, állatokra és mikroorganizmusokra. Ha vízbe kerül, a csurgaléklé csökkentheti az oxigéntartalmat, ami halpusztuláshoz is vezethet. A csurgaléklében kórokozók is lehetnek (pl. baktériumok, vírusok), amelyek fertőzéseket okozhatnak, ha kapcsolatba kerülünk vele vagy közvetetten fogyasztjuk el a szennyezett vizet. A talajban és vizekben felhalmozódhatnak a mérgező anyagok, és évtizedekig károsíthatják a környezetet. Ezek az anyagok bekerülhetnek az élelmiszerláncba is, így közvetetten az emberek szervezetébe is. A csurgalékvíz nehezen tisztítható. Ha nem kezelik megfelelően, a szennyezés tartós és nehezen visszafordítható lehet. A csurgaléklé összetétele függ a hulladék típusától (pl. kommunális, ipari vagy veszélyes hulladék), a hulladék korától, a csapadék mennyiségétől, valamint a helyi geológiai és klimatikus viszonyoktól. Gyakran ammóniát, nitrátokat, nehézfémeket (pl. ólom, higany, kadmium), szerves anyagokat (pl. huminsavak), kórokozó mikroorganizmusokat tartalmaz.

 

A csurgaléklé megfelelő kezelésére a projekt során a hulladéklerakókban külön rendszereket építettek ki. Emellett a lerakók alján szigetelő réteget (pl. agyag vagy műanyag fólia) helyeztek el, hogy a csurgaléklé ne juthasson a talajba. Cegléden egy betonburkolatú komposztáló felület létesült és a csurgalékvíz-elvezetés kiépítése valósult meg. A kezelőteret szulfátálló, fagyálló, vízzáró betonból, csapadék-, és csurgalékvíz gyűjtő rendszerrel kibővítve valósították meg. Monoron komposztáló tér és konténeres átrakó állomás jött létre. Az átrakó állomás az összegyűjtött hulladékok átrakására szolgál:  olyan helyeken, ahol a hulladékot a gyűjtés után távolabb kell szállítani, célszerű ezt az anyagot minél nagyobb mennyiségben és tömörségben szállítani a fajlagos szállítási költségek minimalizálása céljából. A csapadékvíz elszikkasztásra kerül az újonnan megépített csapadékvíz elvezető rendszerbe. A különösen szennyező csurgalékvíz elvezetése itt is rendezésre került. A csurgalékvíz az átrakóállomás konténerei alatt és a komposztáló téren keletkezik. A burkolt felület alatt rácsos folyókán keresztül végzik a csurgalékvíz elvezetését az ugyancsak e projekt keretében létrejött tározóba. A csurgalékvíz tározó alja szigetelt az elszivárgás megakadályozása érdekében. A stabilizációs térben keletkező csurgalékvizet zárt rendszerben összegyűjtve Kecskeméten is egy új csurgalékvíz medencébe vezetik tovább.

 

A 2017 óta tartó, komplex fejlesztés összesen több mint 600 ezer térségi lakos hulladékának kezelését modernizálta. A projekt minden eleme a szelektív gyűjtést, válogatást, és a hatékonyabb kezelést helyezte előtérbe: új kezelőcsarnok építése Kecskeméten, különböző gépek beszerzésére, hulladékgyűjtő edények vásárlása, csurgalékvíz-elvezető rendszerek kiépítése. 200 000 db száraz hulladék gyűjtésére alkalmas –  a lakosság körében sárga kukaként ismert – gyűjtőedényt vásároltak és osztottak szét a térségben több mint 2 milliárd forint értékben, illetve 27 darab hulladékgyűjtő autó beszerzésére is sor került. 

A projekt zárása: 2025.09.30. 
Európai uniós finanszírozási arány: 87,719039%.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu