Komoly környezeti kockázattal szemben védekezik hatékonyan a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a komplex rendszerfejlesztésnek köszönhetően

Pest és Bács-Kiskun vármegyékben a hatékonyabb hulladékgazdálkodás érdekében egy hosszabb távú fejlesztés valósult meg a KEHOP_PLUSZ-2.3.10-24-2024-00013 azonosítószámú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt keretében. A 2017. 11. 23-án KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámon indult projekt 101 Duna-Tisza közi település hulladékgazdálkodását modernizálta összesen 13,583 milliárd forint uniós forrásból, amelyből a KEHOP_PLUSZ szakasz uniós támogatási összege 5,190 milliárd forint. Az uniós támogatás mellett közel 2 milliárd forint központi költségvetési támogatást használtak fel a megvalósítás során.

A fejlesztési munkálatok kiemelt helyszínei Kecsemét, Cegléd és Monor voltak. A kapcsolódó építési munkálatok mellett jelentős eszközbeszerzések (szelektív gyűjtésre alkalmas edények, hulladékgyűjtő autók beszerzése) és szemléletformálási projektrészek is megvalósultak. Az különböző kivitelezési munkálatok a hatékonyabb szelektív gyűjtést eredményező folyamatok rendszerbe illesztését tették lehetővé és mindhárom projekthelyszínen kiemelt jelentőséggel kezelték a különösen szennyező csurgalékvíz biztonságos elvezetését és tárolását.

A csurgaléklé komoly környezeti kockázatokat hordoz, ha nem kezelik megfelelően. Ezért a hulladékkezelés során kiemelt figyelmet kell fordítani annak összegyűjtésére, tisztítására és ellenőrzésére. A fenntartható hulladékgazdálkodás egyik kulcseleme, hogy minimalizáljuk a csurgaléklé keletkezését, és megvédjük környezetünket annak káros hatásaitól. A csurgaléklé azért veszélyes, mert sokféle mérgező és szennyező anyagot tartalmaz, amelyek súlyosan károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget is. A csurgaléklé átszivároghat a talajon, és elérheti a talajvízrétegeket. Ha ez megtörténik, a szennyezett víz akár kutakba is bekerülhet, és ivóvízszennyezést okozhat. A benne lévő nehézfémek (pl. higany, ólom) és toxikus vegyületek mérgezőek lehetnek a növényekre, állatokra és mikroorganizmusokra. Ha vízbe kerül, a csurgaléklé csökkentheti az oxigéntartalmat, ami halpusztuláshoz is vezethet. A csurgaléklében kórokozók is lehetnek (pl. baktériumok, vírusok), amelyek fertőzéseket okozhatnak, ha kapcsolatba kerülünk vele vagy közvetetten fogyasztjuk el a szennyezett vizet. A talajban és vizekben felhalmozódhatnak a mérgező anyagok, és évtizedekig károsíthatják a környezetet. Ezek az anyagok bekerülhetnek az élelmiszerláncba is, így közvetetten az emberek szervezetébe is. A csurgalékvíz nehezen tisztítható. Ha nem kezelik megfelelően, a szennyezés tartós és nehezen visszafordítható lehet. A csurgaléklé összetétele függ a hulladék típusától (pl. kommunális, ipari vagy veszélyes hulladék), a hulladék korától, a csapadék mennyiségétől, valamint a helyi geológiai és klimatikus viszonyoktól. Gyakran ammóniát, nitrátokat, nehézfémeket (pl. ólom, higany, kadmium), szerves anyagokat (pl. huminsavak), kórokozó mikroorganizmusokat tartalmaz.