1 órája
Kevesebb zaj, nagyobb komfort – mit tudnak a korszerű műanyag ablakok és beltéri ajtók?
Forrás: freepik.com
A városi zajterhelés nem csupán kellemetlenség: hosszú távon negatívan befolyásolhatja a pihenést, a koncentrációt és az általános életminőséget. A megfelelő nyílászárók azonban érezhetően javíthatják az otthon akusztikai komfortját. A modern műanyag ablakok és hanggátló beltéri ajtók hatékonyan csökkentik a külső és belső zajokat, miközben tartós, esztétikus megoldást is kínálnak.
Mi határozza meg egy műanyag ablak hangszigetelő képességét?
A homlokzati nyílászárók szerepe nem merül ki a hőszigetelésben, hiszen a műanyag ablakok hangszigetelő képessége éppúgy hozzájárul az otthon kényelméhez. A zajcsökkentés hatékonyságát több műszaki tényező is befolyásolja:
Többkamrás profilrendszer: Lassítja a levegő mozgását, ezzel segít csillapítani a hangokat.
Többrétegű üvegezés: A rétegek száma és vastagsága, valamint az üvegek közti távolság is meghatározó a zajcsökkentő hatás szempontjából.
Tömítések: A szárny és a tok közötti pontos záródás elengedhetetlen a megfelelő szigeteléshez.
Szakszerű beépítés: A hézagkitöltés és a megfelelő illesztések jelentősen növelik a teljes rendszer hatékonyságát.
A hangszigetelés mértékét decibelben adják meg – minél nagyobb az érték, annál jobb az ablak zajcsökkentő képessége. Egy forgalmas út mellett fekvő ingatlan esetén például már 40 dB fölötti értékű ablakra lehet szükség.
Milyen tényezők befolyásolják a beltéri ajtók zajcsillapítását?
Az otthoni akusztikai komfort megteremtésekor a beltéri ajtó hanggátló teljesítménye különösen fontos olyan helyiségeknél, mint a hálószoba vagy a dolgozószoba.
A hanggátlási érték elsősorban az alábbi tényezőktől függ:
Ajtólap szerkezete: A tömör mag és a rétegezés módja hatással van a zajcsillapításra.
Ajtótok és tömítés: A pontosan illeszkedő tömítések a zaj átszűrődését akadályozzák a záródási pontokon.
Alsó záródás: A Trend automata küszöbök meggátolják, hogy a hang az ajtó alján keresztül terjedjen.
Egy valóban hatékony ajtó kiválasztásához érdemes olyan típust keresni, amelynél a gyártó konkrét vizsgálati adatokat is megad. Ezek nemcsak tájékoztató jellegű értékek, hanem objektív módon mérhető teljesítményt jelentenek.
Miért fontos az ajtó és az ablak összehangolt kiválasztása?
A hatékony zajcsillapításhoz nem elegendő csak a műanyag ablak vagy csak a beltéri ajtó kiválasztására koncentrálni. A jó akusztikai teljesítményhez szükség van arra is, hogy az ajtó-ablak rendszer egésze összhangban működjön.
Egy korszerű, jól záródó homlokzati ablak és egy nem megfelelő hangszigetelésű beltéri ajtó együttese ugyanis gyengítheti az elvárt zajcsökkentő hatást – a hang a lakáson belül máshol mégis eljuthat a védett térbe. Ezért javasolt mindkét nyílászáró típusra figyelmet fordítani:
Az ablak esetében legalább 35–40 dB-es hanggátlási érték ajánlott, különösen forgalmas utcafrontnál.
Az ajtónál 25 dB fölötti, lehetőleg bevizsgált típus választása célszerű, ahol valódi akusztikai elválasztásra van szükség.
A kivitelezés során figyelni kell a záródások precizitására és a hézagok kiküszöbölésére.
Csendes otthon hosszú távra – ha a részletek is számítanak
A megfelelő akusztikai komfort megteremtése nem csupán a decibelekről szól. Egy jól megválasztott ajtó-ablak rendszer nemcsak a zajcsökkentésben nyújt előnyt, hanem esztétikai, hőszigetelési és használati szempontból is hosszú távú megoldást jelent. Legyen szó új építésről vagy korszerűsítésről, a hanggátló beltéri ajtók és a korszerű műanyag ablakok lehetőséget adnak arra, hogy otthona valóban csendes, komfortos és időtálló legyen.
Nem biztos benne, hogy milyen típusú nyílászáró felelne meg leginkább az igényeinek? Akár műanyag ablakot, akár beltéri ajtót keres, mi abban tudunk segíteni, hogy a választása valóban működjön – nem csupán papíron, hanem a mindennapokban is. Személyesen is szívesen állunk rendelkezésére szaküzletünkben, de ajánlatot akár online is kérhet a Pallasz Enteriőr weboldalán.