Kevesebb zaj, nagyobb komfort – mit tudnak a korszerű műanyag ablakok és beltéri ajtók?

A városi zajterhelés nem csupán kellemetlenség: hosszú távon negatívan befolyásolhatja a pihenést, a koncentrációt és az általános életminőséget. A megfelelő nyílászárók azonban érezhetően javíthatják az otthon akusztikai komfortját. A modern műanyag ablakok és hanggátló beltéri ajtók hatékonyan csökkentik a külső és belső zajokat, miközben tartós, esztétikus megoldást is kínálnak.

Mi határozza meg egy műanyag ablak hangszigetelő képességét?

A homlokzati nyílászárók szerepe nem merül ki a hőszigetelésben, hiszen a műanyag ablakok hangszigetelő képessége éppúgy hozzájárul az otthon kényelméhez. A zajcsökkentés hatékonyságát több műszaki tényező is befolyásolja:

Többkamrás profilrendszer: Lassítja a levegő mozgását, ezzel segít csillapítani a hangokat.

Többrétegű üvegezés: A rétegek száma és vastagsága, valamint az üvegek közti távolság is meghatározó a zajcsökkentő hatás szempontjából.

Tömítések: A szárny és a tok közötti pontos záródás elengedhetetlen a megfelelő szigeteléshez.

Szakszerű beépítés: A hézagkitöltés és a megfelelő illesztések jelentősen növelik a teljes rendszer hatékonyságát.

A hangszigetelés mértékét decibelben adják meg – minél nagyobb az érték, annál jobb az ablak zajcsökkentő képessége. Egy forgalmas út mellett fekvő ingatlan esetén például már 40 dB fölötti értékű ablakra lehet szükség.

Milyen tényezők befolyásolják a beltéri ajtók zajcsillapítását?

Az otthoni akusztikai komfort megteremtésekor a beltéri ajtó hanggátló teljesítménye különösen fontos olyan helyiségeknél, mint a hálószoba vagy a dolgozószoba.

A hanggátlási érték elsősorban az alábbi tényezőktől függ:

Ajtólap szerkezete: A tömör mag és a rétegezés módja hatással van a zajcsillapításra.

Ajtótok és tömítés: A pontosan illeszkedő tömítések a zaj átszűrődését akadályozzák a záródási pontokon.

Alsó záródás: A Trend automata küszöbök meggátolják, hogy a hang az ajtó alján keresztül terjedjen.

Egy valóban hatékony ajtó kiválasztásához érdemes olyan típust keresni, amelynél a gyártó konkrét vizsgálati adatokat is megad. Ezek nemcsak tájékoztató jellegű értékek, hanem objektív módon mérhető teljesítményt jelentenek.