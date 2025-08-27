1 órája
English and Español that grows with you. Naturally! – Új tanfolyamok indulnak a Helen Doronban Kecskeméten
Játék, élmény, nyelvtudás – most már angolul ÉS spanyolul is!
A világ egyértelműen afelé tart, hogy idegen nyelv nélkül egyre nehezebb érvényesülni. A jövőt pedig most kell megalapozni – minél korábban, annál jobb! Azoknak a szülőknek, akik biztosra szeretnének menni, a Helen Doron módszer ideális választás. Nem véletlen, hogy mottónk ez: Játék, élmény, nyelvtudás!
Idén szeptembertől még több lehetőséget kínálunk, hiszen a Helen Doron Kecskemét nyelviskolában a gyerekek már angolul és spanyolul is tanulhatnak – élményszerűen, játékosan, életkorukhoz és tudásszintjükhöz igazodva.
Miért pont angol?
🌍 A világnyelv, amelyre minden pályán szükség lesz
📚 Biztos alap az iskolai tanulmányokhoz és a későbbi nyelvvizsgákhoz
💻 Nemzetközi karrier és tanulmányi lehetőségek kulcsa
🎵 Dalok, mesék és játékos feladatok angolul, hogy a nyelv szeretetté, ne pedig kötelező tantárggyá váljon
🤗 Pozitív, támogató légkör, ahol minden gyermek a saját tempójában fejlődik
🎉 Indul a spanyol nyelvoktatás is!
Mostantól gyermeked a világ egyik legszebb és legdallamosabb nyelvét tanulhatja – játékosan, életkorhoz igazítva, lépésről lépésre, a világszerte ismert Helen Doron-módszerrel.
💡 Miért pont spanyol?
🌍 Több mint 500 millió ember beszéli
🎶 Könnyen tanulható és dallamos nyelv
🌞 Színes, vidám latin kultúra, amely közel hozza a világot
📚 Mesék, dalok és játékok spanyolul, hogy a tanulás élmény legyen
Miért válaszd a Helen Doront? – Szülőknek szóló összefoglaló
❗ Több idő a kommunikációra – Nálunk a beszédkészség fejlesztése a középpontban van, így a gyerek valóban használható nyelvtudást szerez.
❗ Stabilitás és következetesség – Állandó módszer és tanári csapat, folyamatos, megszakítás nélküli fejlődés.
❗ Több nyelv elsajátításának lehetősége – Erős alap angolból, így az iskolában más nyelvekre is koncentrálhat.
❗ Nyelvvizsga stressz nélkül – Lépésről lépésre épülő tudás, magabiztos vizsgázás kapkodás nélkül.
❗ A nyelvek kulcsot adnak a jövőhöz – A korai nyelvtanulás megnyitja az ajtókat a világ felé.
❗ Vizsgakészségek fejlesztése – Gyakorlat a vizsgaszituációkra, magabiztos fellépés éles helyzetben is.
❗ Széleskörű, alapos tudás – Ismétlés, bővítés, átfogó nyelvi kompetencia a végére.
A Helen Doron módszer alapértékei
✨ Gyermekközpontúság – Nálunk minden a gyerekekről szól: a szeretetteljes légkörtől az igényes tananyagig, a lelkes tanároktól a kis létszámú csoportokig.
✨ Anyanyelvi módszer – Az órákon a választott idegen nyelven zajlik minden, így természetes közegben sajátítják el a kifejezéseket, szavakat.
✨ Élményalapú tanulás – Dalok, játékok, mozgásos feladatok és kreatív tevékenységek teszik a nyelvtanulást élménnyé.
✨ Pozitív megerősítés – Nálunk nincs jó vagy rossz diák: mindenki a saját tempójában fejlődik, bátorítást és figyelmet kap.
✨ Közösségépítés – A Helen Doron világszerte egy nagy család, ahol nemcsak nyelvet tanulunk, hanem értékeket is közvetítünk.
Élményalapú tanulás minden korosztálynak
A Helen Doron Early English és Spanish program már 3 hónapos kortól látogatható, míg a Teen English és Spanish kurzusok a 14-18 évesek számára kínálnak izgalmas, magas szintű nyelvtudást. A kis csoportok, a tapasztalt tanárok és a játékos módszertan garantálják, hogy mindenki jól érezze magát és sikerélményhez jusson.
Felvételi – Jelentkezz most!
A szeptemberben induló kurzusokra még tart a felvételi, várjuk a jelentkezőket szeretettel és sok-sok élménnyel!
📞 Kapcsolat és jelentkezés:
Regisztráció: https://forms.gle/ooqRsjJphDwEYtfF8
🏠Kecskemét Fülemüle utca 4., Helen Doron Oktatóközpont
➡️https://www.facebook.com/helendoronkecskemet
📪kecskemé[email protected]
☎️+36/30-710-10-86