English and Español that grows with you. Naturally! – Új tanfolyamok indulnak a Helen Doronban Kecskeméten

A világ egyértelműen afelé tart, hogy idegen nyelv nélkül egyre nehezebb érvényesülni. A jövőt pedig most kell megalapozni – minél korábban, annál jobb! Azoknak a szülőknek, akik biztosra szeretnének menni, a Helen Doron módszer ideális választás. Nem véletlen, hogy mottónk ez: Játék, élmény, nyelvtudás!

Idén szeptembertől még több lehetőséget kínálunk, hiszen a Helen Doron Kecskemét nyelviskolában a gyerekek már angolul és spanyolul is tanulhatnak – élményszerűen, játékosan, életkorukhoz és tudásszintjükhöz igazodva.

Miért pont angol?

🌍 A világnyelv, amelyre minden pályán szükség lesz

📚 Biztos alap az iskolai tanulmányokhoz és a későbbi nyelvvizsgákhoz

💻 Nemzetközi karrier és tanulmányi lehetőségek kulcsa

🎵 Dalok, mesék és játékos feladatok angolul, hogy a nyelv szeretetté, ne pedig kötelező tantárggyá váljon

🤗 Pozitív, támogató légkör, ahol minden gyermek a saját tempójában fejlődik

🎉 Indul a spanyol nyelvoktatás is!

Mostantól gyermeked a világ egyik legszebb és legdallamosabb nyelvét tanulhatja – játékosan, életkorhoz igazítva, lépésről lépésre, a világszerte ismert Helen Doron-módszerrel.

💡 Miért pont spanyol?

🌍 Több mint 500 millió ember beszéli

🎶 Könnyen tanulható és dallamos nyelv

🌞 Színes, vidám latin kultúra, amely közel hozza a világot

📚 Mesék, dalok és játékok spanyolul, hogy a tanulás élmény legyen

Miért válaszd a Helen Doront? – Szülőknek szóló összefoglaló

❗ Több idő a kommunikációra – Nálunk a beszédkészség fejlesztése a középpontban van, így a gyerek valóban használható nyelvtudást szerez.

❗ Stabilitás és következetesség – Állandó módszer és tanári csapat, folyamatos, megszakítás nélküli fejlődés.

❗ Több nyelv elsajátításának lehetősége – Erős alap angolból, így az iskolában más nyelvekre is koncentrálhat.

❗ Nyelvvizsga stressz nélkül – Lépésről lépésre épülő tudás, magabiztos vizsgázás kapkodás nélkül.

❗ A nyelvek kulcsot adnak a jövőhöz – A korai nyelvtanulás megnyitja az ajtókat a világ felé.

❗ Vizsgakészségek fejlesztése – Gyakorlat a vizsgaszituációkra, magabiztos fellépés éles helyzetben is.