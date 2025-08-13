Adam’s Barber néven újranyitott az ikonikus férfi fodrászüzlet

Farkas Ádám nemcsak saját álmát szeretné megvalósítani, hanem éltetné a régi kecskeméti hagyományt, életben tartaná az ikonikus fodrászüzletet. Az Arany János utcai üzlet ugyanis hosszú évtizedeken át közkedvelt volt. Működött már a múlt század második felében, az új évszázad első negyedében is. Jöhettek az új trendek, az új alapanyagok, a vendégek számára sosem volt panasz. Egykoron 1939 novemberében Farkas Ferenc nyitotta meg, a világháborút is túlélte az üzlet. 85 év után azonban idén tavasszal végleg lehúzta a rolót a legendás fodrászüzlet.

Jött azonban a fiatal Farkas Ádám, aki bárcsak névrokona a nagy elődnek, de ő is ugyanúgy tele van tervekkel, hittel, a fodrászat iránti alázattal és szeretettel. A szakmai tudása kimagasló, és ami nagyon fontos, tiszteli a múltat is. Bár átalakította a régi üzletet, de a modern, trendi belsőt ötvözte a régi tárgyakkal. Az utcafronton megtartotta a régi cégért, a falon ott lóg a régi Tom Cruise fénykép mint a 90-es évek sláger frizurája, a kirakatban pedig láthatók a múlt századi fodrászeszközök.

A fiatal szakember hozzáértő kezeire kiváló garancia, hogy idén tavasszal az egyik országos barber versenyen harmadik lett, a következő versenyen már magyar bajnokként tért haza.

Farkas Ádám visszavárja a régi vendégeket, de kibővült szolgáltatásával a fiatalok előtt is nyitott. Jó hír, hogy bevezetett egy olcsóbb, mondhatni „régi vágású” szolgáltatást 4200 forintért, mely a hajvágásra érkező 60 év felettieknek szól. Az Adam’s Barber szolgáltatásaiba azonban bekerült a barber, és a mai fiatalok körében keresett trendi haj- és szakállvágás, igazítás.

Farkas Ádám Szabó Viviennel közösen fogadja a vendégeket. Később tovább bővítené a csapatot. Ami mindenképpen változás, hogy online foglalási rendszert is bevezettek a vendégek számára.

Természetesen előjegyzés nélkül is be lehet térni.