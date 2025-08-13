augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Adam’s Barber néven újranyitott az ikonikus férfi fodrászüzlet

Címkék#kecskemét#fodrászüzlet#barber#Farkas Ádám

Kecskeméten, a közelmúltban bezárt Arany János utcai férfi fodrászüzletbe új életet lehelt Farkas Ádám. A napokban Adam’s Barber néven újranyitotta a népszerű helyet, ahol az idősek és a fiatalok ugyanúgy megtalálják számításukat, legyen szó egy jó frizuráról, egy menő, ápolt szakállról. A fiatal és tehetséges fodrász, barber a népszerű helyet újragondolta, ötvözte a hagyományokat a mai modern szemlélettel és megjelenéssel.

PR cikk
 

Farkas Ádám nemcsak saját álmát szeretné megvalósítani, hanem éltetné a régi kecskeméti hagyományt, életben tartaná az ikonikus fodrászüzletet. Az Arany János utcai üzlet ugyanis hosszú évtizedeken át közkedvelt volt. Működött már a múlt század második felében, az új évszázad első negyedében is. Jöhettek az új trendek, az új alapanyagok, a vendégek számára sosem volt panasz. Egykoron 1939 novemberében Farkas Ferenc nyitotta meg, a világháborút is túlélte az üzlet. 85 év után azonban idén tavasszal végleg lehúzta a rolót a legendás fodrászüzlet. 

 

Jött azonban a fiatal Farkas Ádám, aki bárcsak névrokona a nagy elődnek, de ő is ugyanúgy tele van tervekkel, hittel, a fodrászat iránti alázattal és szeretettel. A szakmai tudása kimagasló, és ami nagyon fontos, tiszteli a múltat is. Bár átalakította a régi üzletet, de a modern, trendi belsőt ötvözte a régi tárgyakkal. Az utcafronton megtartotta a régi cégért, a falon ott lóg a régi Tom Cruise fénykép mint a 90-es évek sláger frizurája, a kirakatban pedig láthatók a múlt századi fodrászeszközök. 

 

A fiatal szakember hozzáértő kezeire kiváló garancia, hogy idén tavasszal az egyik országos barber versenyen harmadik lett, a következő versenyen már magyar bajnokként tért haza. 

 

Farkas Ádám visszavárja a régi vendégeket, de kibővült szolgáltatásával a fiatalok előtt is nyitott. Jó hír, hogy bevezetett egy olcsóbb, mondhatni „régi vágású” szolgáltatást 4200 forintért, mely a hajvágásra érkező 60 év felettieknek szól. Az Adam’s Barber szolgáltatásaiba azonban bekerült a barber, és a mai fiatalok körében keresett trendi haj- és szakállvágás, igazítás. 

 

Farkas Ádám Szabó Viviennel közösen fogadja a vendégeket. Később tovább bővítené a csapatot. Ami mindenképpen változás, hogy online foglalási rendszert is bevezettek a vendégek számára. 

Természetesen előjegyzés nélkül is be lehet térni.

 

Adam’s Barber Shop

Kecskemét, Arany János utca 4.

Nyitva tartás: H-P 8-19 óráig, Szo 8-14 óráig

Tel.: 06-70/562-8525

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu