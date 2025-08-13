1 órája
Adam’s Barber néven újranyitott az ikonikus férfi fodrászüzlet
Kecskeméten, a közelmúltban bezárt Arany János utcai férfi fodrászüzletbe új életet lehelt Farkas Ádám. A napokban Adam’s Barber néven újranyitotta a népszerű helyet, ahol az idősek és a fiatalok ugyanúgy megtalálják számításukat, legyen szó egy jó frizuráról, egy menő, ápolt szakállról. A fiatal és tehetséges fodrász, barber a népszerű helyet újragondolta, ötvözte a hagyományokat a mai modern szemlélettel és megjelenéssel.
Farkas Ádám nemcsak saját álmát szeretné megvalósítani, hanem éltetné a régi kecskeméti hagyományt, életben tartaná az ikonikus fodrászüzletet. Az Arany János utcai üzlet ugyanis hosszú évtizedeken át közkedvelt volt. Működött már a múlt század második felében, az új évszázad első negyedében is. Jöhettek az új trendek, az új alapanyagok, a vendégek számára sosem volt panasz. Egykoron 1939 novemberében Farkas Ferenc nyitotta meg, a világháborút is túlélte az üzlet. 85 év után azonban idén tavasszal végleg lehúzta a rolót a legendás fodrászüzlet.
Jött azonban a fiatal Farkas Ádám, aki bárcsak névrokona a nagy elődnek, de ő is ugyanúgy tele van tervekkel, hittel, a fodrászat iránti alázattal és szeretettel. A szakmai tudása kimagasló, és ami nagyon fontos, tiszteli a múltat is. Bár átalakította a régi üzletet, de a modern, trendi belsőt ötvözte a régi tárgyakkal. Az utcafronton megtartotta a régi cégért, a falon ott lóg a régi Tom Cruise fénykép mint a 90-es évek sláger frizurája, a kirakatban pedig láthatók a múlt századi fodrászeszközök.
A fiatal szakember hozzáértő kezeire kiváló garancia, hogy idén tavasszal az egyik országos barber versenyen harmadik lett, a következő versenyen már magyar bajnokként tért haza.
Farkas Ádám visszavárja a régi vendégeket, de kibővült szolgáltatásával a fiatalok előtt is nyitott. Jó hír, hogy bevezetett egy olcsóbb, mondhatni „régi vágású” szolgáltatást 4200 forintért, mely a hajvágásra érkező 60 év felettieknek szól. Az Adam’s Barber szolgáltatásaiba azonban bekerült a barber, és a mai fiatalok körében keresett trendi haj- és szakállvágás, igazítás.
Farkas Ádám Szabó Viviennel közösen fogadja a vendégeket. Később tovább bővítené a csapatot. Ami mindenképpen változás, hogy online foglalási rendszert is bevezettek a vendégek számára.
Természetesen előjegyzés nélkül is be lehet térni.
Adam’s Barber Shop
Kecskemét, Arany János utca 4.
Nyitva tartás: H-P 8-19 óráig, Szo 8-14 óráig
Tel.: 06-70/562-8525