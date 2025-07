Nevelőszülőknél élő gyermekeket is várnak a 29. ÁGOTA® Táborba

Önre is vár egy gyermek! – Legyen Ön is nevelőszülő!

Olyan embereket keres az ÁGOTA Közösség Bács-Kiskun vármegyében is, akik szeretetteljes, biztonságos környezetet tudnak nyújtani azon gyermekeknek, akik valamilyen okból nem nevelkedhetnek vér szerinti családjukban.

Mit adhat ez a hivatás? A tudatot, hogy valós változást hozhat egy gyermek életébe. Egy közösséget, amely támogat, képez és végigkísér az úton. Rendszeres jövedelmet, szociális és szakmai támogatást.

Bővebb információkért keresse fel a https://szentagota.hu/neveloszulo-szeretnek-lenni oldalt!

Ha úgy érzi, mindig is egy ilyen különleges feladatra várt, egy hivatásra, amely valódi értéket teremt a társadalom számára, jelentkezzen most: [email protected].

Telefonon is érdeklődhet: 06-20/946-1005