Kecskeméten gurulva – közlekedési lehetőségek, ha nincs saját autód

1. Tömegközlekedés

Ha egyszerű, olcsó és kiszámítható közlekedési módot keresel, kezdd el tanulmányozni a buszmenetrendet. Kecskemét közösségi közlekedése meglepően jól szervezett, és a város szinte minden pontját lefedi. A központban található Széchenyi tér megállóhely-csoportról szinte bárhova eljuthatsz átszállás nélkül is, így ha először jársz a városban, érdemes lehet itt próbálkozni.

Elővételi menetjegyet 300 forintért kaphatsz, a fedélzeti jegyek ára azonban már 500 forint, érdemes tehát előre gondolkodni. Napijegyet 1.000 forintért vehetsz, ha pedig hosszabb időt töltesz el a városban, az 5.000 forintos havi bérlet vásárlása érheti meg a legjobban.

A tömegközlekedés előnye, hogy nem kell a parkolással bajlódnod, hátránya azonban az, hogy olykor körülményes lehet megtalálni a számodra ideális járatot – érdemes tehát mérlegelni a döntést.

2. Kerékpár

Kecskeméten is egyre többen pattannak biciklire, főleg a tavaszi, nyári hónapokban. A belvárosban egy bringa segítségével gyorsan és olcsón juthatsz el az úticélodhoz, és még a napi edzést is letudhatod utazás közben.

3. Gyalogos közlekedés

A felsorolásból nem maradhat ki a legolcsóbb és legegészségesebb közlekedési forma, a séta sem. A város kialakítása lehetővé teszi, hogy számos dolgot akár gyalog is elintézz – különösen, ha a belvárosban vagy annak környékén élsz. A sétálóutcák, parkok és rendezett járdák kellemesebbé teszik a gyaloglást, így ráadásul időt és pénzt is spórolsz – nem is beszélve az egészségügyi előnyökről.

4. Autóbérlés

Egyáltalán nem véletlen, hogy olyan sokan ülnek nap mint nap autóba: ez a leggyorsabb és legegyszerűbb módja a városon belüli (és azon kívüli) közlekedésnek. Ha azonban nem rendelkezel saját járművel, de mégis szeretnéd annak előnyeit élvezni, az autóbérlés Kecskemét városában is lehetséges. Ehhez ma már nem is kell személyesen megjelenned az autókölcsönzőben, hiszen online is kiválaszthatod a környéken elérhető, és számodra szimpatikus autókat.

A bérlés hatalmas előnye, hogy nem te viseled a fenntartási, szervizelési költségeket, de a biztosítás és az adó sem téged terhel: kifizeted az adott napokra szóló díjat, és már indulhatsz is.