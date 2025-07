Az egész életen át való tanulást szolgálja az Európa Szabadegyetem

A kormánypárti politikus úgy véli, hogy a gazdaságilag várhatóan még évtizedekig kiszolgáltatott Ukrajna egy olyan súlyú politikai szereplő lenne az EU-s döntéshozatalban, amelyet Brüsszel bármely kérdésben felhasználhatna a "blokkoló kisebbség" létrejöttének megakadályozására. Így továbbra az EU már nem lenne Magyarország számára a nemzeti érdekek érvényesítésének legjobb kerete. Kiemelte: Ukrajna gyorsított felvétele valójában kulcsa az EU brüsszeli átalakítási terveinek.

Nagy László tiszteletére avattak szobrot

Az előadás után avatták fel a Nagy László költő, műfordító szobrát a lakiteleki Népfőiskola központi terén, a Nemzeti Panteonban. Lantos Györgyi szobrászművész alkotását Lezsák Sándorné Sütő Gabriella a Hungarikum Liget főigazgatója, Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára, Bíró Zoltán irodalomtörténész, Kövér László házelnök leplezte le az alkotóval közösen. A szobrot Bagi Ferenc plébános szentelte meg.

Az Európa Szabadegyetem plenáris ülésének előadója volt Pintér Sándor belügyminiszter, aki Belügyminisztériumhoz tartozó területekről – mint az egészségügy, az oktatás, a közbiztonság, a katasztrófavédelem, valamint a gondoskodáspolitika – tartott előadást.

Bepillantás a kaszkadőrök világába

Az Európa Szabadegyetem vendége volt Lezsák Levente kaszkadőr is, akinek előadása révén bepillantást nyerhetett a hallgatóság a filmes szakma különleges, nem veszélytelen világába. Lezsák Leventéről megtudhatta a közönség, hogy több mint harminc éve kezdte kaszkadőri pályafutását és több száz filmes és színházi produkcióban vett részt. Dolgozott számtalan hazai hírességgel és világsztárral. Kaszkadőr munkája mellett a Színház és Filmművészeti Egyetemen tanít. Kutatási területe a világ és a magyarság lovaskultúrájának története. Ma már inkább a rendezés foglalkoztatja jobban.

Az előadásból az is kiderült, hogy felesége, Bakó Kitti is kaszkadőrként dolgozik. Számos világhírű produkcióban bizonyította be, hogy a nők is eredményesek lehetnek ebben a nem veszélytelen szakmában.