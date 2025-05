Új fejezet a Toyota Linartech Autó életében – Ünnepélyes szalonmegnyitó Kecskeméten

A vendégeket először a szalonban fogadták, majd Droblyen Csaba, a Linartech Autó Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a résztvevőket ünnepélyes beszédével. Kiemelte, hogy a megújulás célja nem pusztán az épület szebbé tétele volt, hanem hogy a Linartech Autó a lehető legmagasabb színvonalon szolgálja ki ügyfeleit: „Ez a projekt is azt a célt szolgálja, hogy fejleszteni tudjuk az ügyfélelégedettséget és az általunk nyújtható ügyfélélményt.”

Beszédében hangsúlyozta a Toyota piacvezető pozícióját is, megemlítve, hogy „2025- ben egymás után harmadik évben lett a Toyota Magyarország legnépszerűbb autómárkája”, továbbá kiemelte az Aygo, Yaris, Corolla, Hilux és Proace City modellek sikereit is. A jövőt illetően megemlítette: „2025-ben és 2026 első felében további izgalmas modellújdonságok érkeznek, köztük a tisztán elektromos Urban Cruiser, a megújult BZ4X és Corolla Cross modellek, valamint az Aygo X hibrid változata és új, tisztán elektromos C-SUV modellünk is megjelenik.”