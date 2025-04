Juszkó Anita: „Ha valamit csinálok, azt mindig 110 százalékkal teszem”

Arra azonban mindig nagyon büszke voltam, hogy a tulajdonosunk egy nagyon szép fizikai épületet adott nekünk, de ezt mindig mi töltjük meg emberi tartalommal, és még ezekben a nehéz években is az üzemeltetés során a vendégközpontúság maradt a fókuszban. Ráadásul a vendégelégedettségi mutatóink is nagyon jók, a visszajelzések nem maradtak el.

A Sheraton szállodát Kecskemét kiemelt üzleti és konferencia helyszíneként ismerték meg az emberek. Emellett egy szépen kialakított wellness részleg is emeli a hotel vonzerejét. Erre van kereslet?

– Nálunk nagyon erős az üzleti turizmus, a tavaly felújított konferenciaközpontunk nagy látogatottságot tudhat magáénak. A belföldi szabadidős turizmus terén tavaly tettünk egy nagyobb előrelépést, így 2-3 napos wellness programjaink is egyre keresettebbek. Sőt a vidéki vendégek mellett a kecskemétiek körében is van igény egy hétvégi lazulásra a szép wellnessünkben, melyhez igénybe veszik a kiváló éttermünket is.

A mesterséges intelligencia helyet kap már a munkájukban?

– A szállodát fizikailag több ütemben felújítottuk, először az éttermet, tavaly a konferencia központot, idén nyáron jönnek a szobák. Számomra vezetőként az állagmegóvás borzasztóan fontos, ezek kézzel fogható, látható változások. Ugyanakkor nyitott vagyok az innovatív megoldásokra. A szakmai szervezetekben való részvételem, a különböző rendezvényeken való szerepvállalásaimat is elsősorban az aktuális információk megszerzése motiválja. Szeretem, ha képben vagyok, látom, milyen lehetőségek vannak most a piacon. Ilyen az AI adta lehetőségek is a turizmusban. Már több adminisztratív feladatnál alkalmazzuk mi is, de vannak vele komolyabb terveim is. Például a kevésbé vonzó éjszakai munkavégzést tehermentesíthetnénk vele. Jónak és nagyon hasznosnak találom a mesterséges intelligenciát, csak tudni kell jól alkalmazni.