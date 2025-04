Ifj. Richter József állatok iránti szeretete megmutatkozik a cirkuszban és a szafari parkban is

– Míg a cirkuszt csak átvettem, ez Richter Safari Park ez az én gyermekem. Nagyon büszke vagyok rá, szívvel-lélekkel viszem. Gyerekkori álmomat teljesítettem vele. Kiskoromban még Németországban láttam hasonló szafari parkokat, és már akkor kigondoltam ennek létrehozását. Az állatok szeretete mindig is nagyon erős volt bennem, és azzal is tisztában voltam, hogy artista nem lehetek életem végéig, így ez mindig is B tervként szerepelt az életemben.

A Richter Safari Park nagyon különleges, óriási sikere van. Fantasztikus élményeket nyújt gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Gondolta volna, hogy ekkora birodalmat épít ki?

– Őszintén, néhány éve még nem hittem volna, hogy 2025-ben itt ülünk majd Nagykőrösön egy ilyen nagy szafari parkban. Az álmom gyorsabban valóra vált, mint azt terveztem. De nincs megállás, még nagyon sok tervem van.

Milyen állatok láthatók, honnan származnak, mit lehet tudni a parkról?

– Az egész onnan indult, hogy 2022-ben hoztam egy döntést, kivonjuk a vadállatokat a Magyar Nemzeti Cirkusz porondjáról. Állataink többsége onnan jött. Közben ahogyan fejlődött a park, egyre több állatunk lett. Jöttek tigrisek, víziló, idén egy nagy csapat majom. Más cirkuszok is felkerestek minket, hallották a park jó hírét, látták a fotókat, videókat arról, milyen jó körülmények között élnek az állatok. Így többet ezen forrásokból is kaptunk felajánlásként. Most már azonban nemcsak a cirkuszi állatok számára vagyunk egy menedék, hanem állatkertekhez is csatlakoztunk, és szerves részei vagyunk a fajmegőrzésnek, a fajkonzervációnak, az állatok szaporításának. Példaként hozhatnám a már említett majmokat. Idén közel 50 darab galléros pávián érkezett a Nyíregyházi Állatparkból, mely jól mutatja a park misszióját.

A Richter Safari Park a fajmegőrzés szerves része

Hogyan tudja a mindennapokban ötvözni az artista létet, a cirkusz vezetését és a szafari park működtetését egy személyben?

– Szeretem valamennyi hivatásomat, de ehhez persze elengedhetetlen egy jó menedzsment, egy jó logisztika. Olyan emberek segítik a munkámat, akiket ugyanúgy motivál, hogy mind a cirkusz, mind a szafari park kiválóan működjön. A cirkusznál 70 ember dolgozik, a szafarinál mintegy 50, így 120-an dolgoznak velem együtt a két turisztikai látványosság sikeréért. És akkor még nem beszéltünk a sok állatról, hiszen a parkban 400 állat, míg a cirkuszban további 30 ló, póniló és kutya is rengeteget hozzátesz a mindennapi eredményességünkhöz.