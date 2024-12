A közel négy évtizedes múlttal rendelkező esemény kísérő rendezvénye, a fazekas kiállítás is lassan 20 éves már, így büszkén mondhatjuk, hogy a tapasztalat, a hagyomány és az innováció olyan elegye minden ízében egyedi, országos hírű fesztivált teremtett. A XXXV. FLORA Virágfesztivál és XIX. Keceli Országos Fazekas Kiállítás, I. Adventi Forgatag a hagyományokra épít, miközben az újításra törekszik. Épp ezért lett az idei esemény főtémája a ,,Kétkeréken – négykeréken” – Virágok között. A standok, a programok és az ifjúsági kötészeti verseny feladatai a motorokhoz, autókhoz kapcsolódnak tematikájukban, így a látogatókat virágokkal feldíszített versenyautókkal és motorokkal várjuk.

A Kecel története és néprajza című könyv 40 éves, a Miska kancsó 200, a Mikulás pedig náluk is öregebb, mégis az a helyzet, hogy az első kettőről „csak” megemlékezünk, utóbbit pedig meg is hívtuk Kecelre. A virágfesztivál ugyanis először ad otthont az Adventi forgatagnak, melynek köszönhetően színes és izgalmas programokkal várjuk a gyermekeket a kiállítás ideje alatt: bekukkanthatnak a Mikulás házába és fogatozhatnak is a kedves nagyszakállúval, aki pedig szeretné Kecelt esti pompájában látni, felpattanhat a Dottó városnéző kisvonatra. Az élményt a Cilinderello Produkció karácsonyi két meseelőadása tetőzi be.

Természetesen a fesztivál alapja a hazai virágkötők, virágkereskedők és fazekasok kiváló alkotásainak bemutatása, de emellett számos kísérőprogram, koncert és vásár színesíti a háromnapos eseményt. Ezek közül is kiemelkedik a CSÍK ZENEKAR koncertje december 7-én 16 órakor, melynek különlegessége, hogy ezen az estén még az alapító, Csík János is fellép a csapattal, aki októberben jelentette be visszavonulását.

Fotó: Jozsó