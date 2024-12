A karácsonyi díszekbe öltözött Kecskeméti Fürdőbe december 6-án pénteken, 8:00 és 18:00 óra között látogat majd el a Mikulás, aki egy kis aprósággal kedveskedik a gyerekeknek, illetve fotózkodni is lehet a nagyszakállúval. Mikulás napján is mindenkit szeretettel várnak a Kecskeméti fürdőbe, de nem csak a Hírös Sport Nonprofit Kft. munkatársai, hanem ezúttal a Télapó is.