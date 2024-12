Időpont és sürgősség

Az időpont és a sürgősség szintén meghatározza az árakat, hiszen egy éjszakai vagy hétvégi hívás általában magasabb tarifával jár. Míg egy hétköznap nappal végzett mentés költsége jellemzően 12 000–20 000 Ft, addig egy éjszakai sürgősségi mentés ára akár 25 000–35 000 Ft is lehet. Ha a mentés hétvégén vagy ünnepnapon történik, akkor további felárat is felszámíthatnak. Egyes szolgáltatók az ilyen esetekben akár 50%-os felárat is kérhetnek, ami jelentősen megemelheti a végösszeget.

Éjszakai és hétvégi díjszabások

Az éjszakai vagy hétvégi mentések esetén nemcsak a gyorsaság, hanem a munkarend kívüliség is fontos tényező az árazásnál. Az ilyen időszakokban dolgozó sofőrök és mentőeszközök magasabb költségeket generálnak, ami az ügyfelek számláján is megjelenik. Egy éjszakai mentés a fővároson belül például 20 000–30 000 Ft-ba kerülhet, míg vidéken, hosszabb táv esetén ez az összeg 40 000 Ft fölé is nőhet. Érdemes előre tisztázni, hogy az autómentő szolgáltató milyen díjszabást alkalmaz ezekre az esetekre.

Különleges mentési körülmények költségei

Nem minden mentés egyforma, hiszen a baleseti körülmények gyakran speciális eszközök használatát teszik szükségessé. Például egy árokba borult autó mentése sokkal bonyolultabb lehet, mint egy egyszerű szállítás, és ennek megfelelően magasabb költségekkel is jár. Az ilyen esetekben általában 15 000–50 000 Ft-os extra díjjal kell számolni, attól függően, hogy milyen felszerelésre van szükség. Ha például darut kell használni a mentéshez, akkor a végösszeg akár 80 000 Ft is lehet, különösen, ha nehezen megközelíthető területről van szó.

Átlagos autómentő árak balesetek esetén Magyarországon

Rövidebb távú mentések költségei

Egy városon belüli autómentés általában kedvezőbb árfekvésű, hiszen kevesebb üzemanyagot és időt igényel a szállítás. Egy 10 km-es távolságú mentés költsége jellemzően 10 000–15 000 Ft között mozog, attól függően, hogy milyen gyorsan kell a mentést végrehajtani. A csúcsidőben történő szállítás vagy a sürgősségi hívások azonban itt is megemelhetik az árakat, különösen, ha extra szolgáltatásokat, például akkumulátortöltést vagy kisebb javításokat is igénybe veszel. Városon belül az árak viszonylag stabilak, de érdemes több szolgáltatótól ajánlatot kérni.