Közönségkorcsolyázásra vár a Benkó Zoltán Szabadidőközpont jégpályája minden hétvégén

Minden hétvégén, és több pénteki napon is 16 órától közönségkorcsolyázásra várja a vidám téli sportot kedvelő érdeklődőket a Benkó Zoltán Szabadidőközpont jégpályája novemberben és decemberben. A jégpálya 20x40 méteres nagyságú, és fedett, így az időjárási viszontagságoktól is védett jégfelület. A Nyíri út 61. szám alatt található pálya nemcsak szórakozásra, hanem sportedzésekre és versenyekre is alkalmas helyszínként működik.

Az alábbi időpontokban korcsolyázhatnak a kilátogatók. November 23–24. 16:00-19:30

November 30.–december 1. 16:00-19:30

December 7–8. 16:00-19:30

December 13–14. 14:00-19:30, és 14-én Jégdiscót rendeznek a szervezők!

December 15. 16:00-19:30

December 26–30. 14:00-19:30 Minden látogatót kedvező árakkal fogad a jégpályán a fenntartó Hírös Sport Nonprofit Kft. 14 év feletti belépőjegyek: 1700 Ft

14 év alatti/nyugdíjas belépőjegy: 1300 Ft

Családi belépőjegy (2 felnőtt + 2 gyermek) vagy (1 felnőtt + 3 gyermek): 4500 Ft

Családi kiegészítő gyermek belépőjegy (14 év alatti gyermek): 1000 Ft

Korcsolyaélezés díja: 2000 Ft

Korcsolyabérlés díja: 1700 Ft

Pingvinbérlés díja: 1700 Ft

Értékmegőrző: 500 Ft Jégpálya árlista - 1

