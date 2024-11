A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete büszke arra, hogy a térségben tevékenykedő kis-, közép- és nagyvállalkozások ill. egyéni vállalkozók alkotják a helyi gazdasági élet gerincét. A hagyományoknak megfelelően idén is kitüntetések átadására kerül sor a kiemelkedő vállalkozói teljesítmények elismerésére.

A 2024. november 22-én, pénteken 18 órakor a Four Points by Sheratonban megrendezésre kerülő Prima díjátadó gálaesten átadják a vármegyei Év Vállalkozója Díjakat is. A helyszín és az időpont sem véletlen, hiszen a VOSZ által immár 20 éve alapított vármegyei Prima díjak is ekkor kerülnek átadásra a helyi vállalatok és vállalkozók összefogásából, a térségünkben lévő kulturális értékek megőrzése és méltatása céljából.

Ekkor veheti át kitüntető elismeréseit az Év Vendéglátója és az Év Borásza, akik tevékenységét 2024-ben a VOSZ vármegyei elnöksége a legkiemelkedőbbnek ítélte meg Bács-Kiskunban. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöksége a díjazottak kilétét november végén, a gála helyszínén tárja a sajtó nyilvánossága elé. Ugyancsak a Prima díjátadón fog elhangozni annak a cégnek és ügyvezetőjének a neve, akik az Év Nagyvállalata országos kitüntető címet kapják majd a budapesti Művészetek Palotájában decemberben a Prima Primissima díjátadó ünnepségen.

2024-ben is átadja a VOSZ a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díjat, melynek felbecsülhetetlen erkölcsi értéke önmagáért beszél. A kitüntetés átvételére szintén a kecskeméti Prima gála nyújtja a legméltóbb helyszínt.