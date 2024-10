Ballószögi Kincsecskék, a 2023. évi Prima Közönségdíjas

Nagy lendülettel indult az idei vármegyei Prima díj közönségszavazása. A www.primadij.hu oldalon a 10 jelöltre leadott szavazatok összesítése után kiderül, hogy ki a vármegye kedvenc Prima díj jelöltje, aki a 2024. évi rangos gálán átveheti a Prima Közönségdíjat.

A tét nem kevesebb, mint fél millió forint. Ennyit kap ugyanis a VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) által alapított, idén már 19. alkalommal átadásra kerülő vármegyei Prima díj jelöltek közönség kedvence, a Prima Közönségdíjas. A 10 kategória idei győztese közül majd a VOSZ vármegyei elnöksége dönt a további 3 Prima díjas személyéről, akik a rangos elismerés mellé 2 – 2 millió forintot is kapnak.

A Közönségdíj sorsa továbbra is az online szavazók kezében van, akik akár minden nap újra leadhatják kedvencükre a voksaikat. Az október elején induló szavazás nagy érdeklődésre tart számot, a primadij.hu oldalon bemutatkozó 10 jelölt naponta szavazatok ezreit gyűjti be idén is. Érdemes kihasználni minden alkalmat a voksolásra november 17-én éjfélig, a szavazás lezárásáig. A végeredmény kihirdetésére azonban várni kell, mert a Prima Közönségdíjas kilétére szintén csak a díjátadó gálán fog fény derülni.

Az idei Prima jelöltek is nagyobb merítésből kerülhettek a 10 kategória élére, hisz a VOSZ által 20 éve alapított vármegyei Prima díj kategóriái nemrég módosításra kerültek. A színház- és filmművészet kibővült a táncművészettel, a képzőművészet kategória pedig az iparművészettel, emellett a sajtó kategóriát is kiszélesítették az ismeretterjesztéssel, hogy az elismerés követhesse a média világának változásait.

Nem sokat kell már várni és megtudhatjuk, melyik kategóriákból kerülnek ki idén a vármegyei Primák, akik az új köntösbe bújt értékes bronzból készült szobrokat vihetik majd haza. A díjak átadására a Prima gálaest keretein belül kerül majd sor 2024. novemberében a kecskeméti Four Points by Sheraton dísztermében.