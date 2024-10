A Floraland 1994. november 8-án nyitotta meg kapuit Kecskeméten, a Békéscsabai út 2. szám alatt, mely a kezdetektől a mai napig 100 % magyar tulajdonú családi vállalkozás, amely folyamatosan törekedett a bővítésre, mind a termékkínálatot, mind az áruház nagyságát tekintve.

1994-ben 400 négyzetméteren öt fővel, üzlettérrel és növényházzal indultak, nagykereskedelemként. 1997-ben, három évvel később elkezdődött a vágott virág- és cserepes virág importálása Hollandiából, saját szervezésben. Újabb 3 év elteltével, 2000-ben majdnem háromszorosára, 1100 négyzetméterre növelték az eladóterületet és megkezdték a kiskereskedelmi értékesítést is.

2016 áprilisában újabb mérföldkőhöz érkezett a Floraland, amikor is újabb bővítés és felújítás következett. Az üzletet három hónapra bezárták és nagy tempóban megkezdték a munkálatokat. Augusztus végén nyitotta meg újra kapuit, immár 4500 négyzetméteren fogadták a vásárlókat. Az új fólia ház is duplája lett, így a kínálatot is ki tudták bővíteni, kültéri és beltéri növényekkel. A dolgozók létszáma ekkor 51 főre növekedett.

A Floraland jól ismert Kecskeméten, és az egész régióban. Kínálatukban dekorációs kiegészítők, alapanyagok, különleges ajándéktárgyak (Hollandiából) és hazai termékek, vágott- és cserepes virágok (Hollandia, Olaszország) egyaránt megtalálhatók. Hetente kétszer kapnak hazai árut és hetente kétszer jön holland virág (vágott-cserepes) is, melyet saját kamionokkal szállítanak be. A virágot saját maguk vásárolják meg, közvetlenül a holland virág tőzsdén.

A Floraland minden évszakban, minden ünnep alkalmából kiváló lehetőség arra, hogy bárki felöltöztesse, kidíszítse otthonát, irodáját, alapanyagokat szerezzen be saját kreatív munkájához, vagy különleges ajándékot vásároljon, virág vagy ajándéktárgy formájában. Jelenleg is óriási a választék adventi és karácsonyi ajándékok és dísztárgyak készítéséhez.

A kecskeméti üzlet mellett évek óta webáruházat is működtetnek.