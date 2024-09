Ahol Elegancia és Üzlet találkozik – a Four Points by Sheraton szlogenje tökéletesen fémjelzi: ez az a hely, ahol minden adott a tökéletes kikapcsolódáshoz és egy sikeres rendezvényhez.

Szálloda és Konferencia Központ egy helyen

A megnyitás óta eltelt 11 év alatt a szálloda magas hatékonysággal működik, egyaránt keresett magánszemélyek és üzletemberek körében. A szállodában 136 – minden igényt kielégítő, magas komfortfokozatú – szoba található, közöttük 5 classic és egy penthouse exkluzív lakosztály. A szálloda legfelső szintjén kialakított wellness részlegben úszómedence, jacuzzi, szaunák és fitness terem segíti egy fárasztó nap után a feltöltődést.

A Four Points by Sheraton nagyon kedvelt az üzletemberek körében. Kecskemét növekvő ipari szerepéhez igazodva, a szállodában is nagy hangsúlyt kapnak az üzleti élet igényeihez igazodó szolgáltatások. Magyarország legmodernebb vidéki rendezvényhelyszíneként összesen 1400 négyzetméteren egy 450 fő befogadására alkalmas három részre osztható bálteremmel és öt kisebb szekcióteremmel várja vendégeit.

Megújult a konferencia rész

A nyári szezon mindig csendesebb a szállodában, az üzleti jellegű rendezvények elsősorban ősztől tavaszig zajlanak. Ezt a kisebb holtidőt kihasználva megújították a Four Points by Sheraton konferencia központját. A visszajelzések alapján küllemében maradt az elegáns atmoszféra, a stíluson nem változtattak, de felfrissítették a megjelenését.

Technológia terén azonban jelentős fejlesztéseket valósítottak meg, ezzel is kedvezve üzleti vendégeiknek. Kicserélték az összes projektort és technikai eszközt, korszerűsítették a világítást, külön megvilágítást kapott a színpad.

Bistorant: újra kezdődnek a zenés vasárnapi ebédek

A Four Points by Sheraton Bistorant étterme nemcsak a szálloda vendégei előtt nyitott, kecskemétiek körében is kedveltek a bőséges büféreggelik, valamint a magyar és nemzetközi konyha kiváló ízeit kínáló Á’ la carte.

Október 6-án újra indul a népszerű zenés vasárnapi büfé ebéd wellness használattal program, mely egy kiváló családi esemény lehet egyedülálló relax és gasztro élményekkel.