Gyári és üzemi munkák

A betanított munkalehetőségek különböző gyárakban és üzemekben rendre nagy számban elérhetőek, akár Dunakeszi környékén is: link. Ezt tanúsítja a DunakesziAllas.hu weboldala is, amelynek kínálatában már több hasonló lehetőség szerepelt fizikai, segéd és betanított munka álláskategórián belül.

Gyári környezetben a betanított dolgozókat általában operátoroknak nevezik, akik többféle feladatot is elláthatnak. Ebbe beleértendőek többek között összeszerelői, csomagolói, gépkezelői vagy akár minőségellenőrzési tevékenységek is. Bármely munkafolyamatról is legyen szó, az operátorok jellemzően átfogó betanítást kapnak, így semmilyen előképzettségre vagy tapasztalatra nincs szükség egy ilyen pozíció betöltéséhez.

Ellenben a kézügyesség, a jó állóképesség, a csapatjátékos attitűd, a monotóniatűrés, valamint a gyakran többműszakos munkarendből adódóan az alkalmazkodóképesség és a rugalmasság valamennyi esetben fontos kritérium.

Raktári pozíciók

Raktárakban és egyéb logisztikai központokban szintén rendszeresen alkalmaznak betanított dolgozókat. Példaként lehetne említeni a rakodó vagy a komissiózó munkaköröket, amelyek elérhetőségére ugyancsak volt már precedens az említett dunakeszi állásportálon.

Ilyesfajta munkakörnyezetben általában nehéz fizikai munkavégzéssel kell számolni. Ez magában foglalhatja például az áruk be- és kirakodását, a raktáron belüli anyagmozgatást, valamint a raklapok és a különböző csomagok kezelését.

Mindezen feladatokhoz ugyan a raktári betanított munkások gyakran kézi anyagmozgatókat, például békát használnak, ettől függetlenül viszont a manuális, fizikailag megterhelő feladatok is alapvető részét képezik a munkakörüknek. Ily módon a jó állóképesség és a teherbírás kiemelten fontos ezen állások kapcsán.

Takarítói állások

A takarítói állásokról is elmondható, hogy visszatérő szereplői a betanított munkákra vonatkozó álláskínálatnak Dunakeszin és környékén. Ez persze nem meglepő, hisz a takarítókra ipari, kereskedelmi, irodai és közintézményi környezetben is alapvető szükség van. Valamennyi vállalatnak és intézménynek ugyanis közös érdeke a higiénia fenntartása, a fertőtlenítés és a speciális takarítási feladatok elvégzése.