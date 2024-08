A XXXI. Főtéri Sokadalom – Majsa Napok programjaiban a helyi alkotók, a gasztronómia és hagyományok is fontos szerepet kapnak, de természetesen ismertebb előadók is szórakoztatják a közönséget.

A résztvevők ünnepélyes felvonulása szeptember 6-án, 17 órakor indul a sporttelepről a városközpontba, ahol 17:30-kor kezdődik az ünnepélyes megnyitó és a kitüntetések átadása.

A 35. évfordulóra emlékeztet például a „Múltidéző” kiállítás, melynek anyagai között találkozhatnak a látogatók erre utaló dokumentumokkal, valamint a szombati Majsa Napi kvíz játékban is megjelennek ilyen ismereteket igénylő feladatok, kérdések. Ehhez kapcsolódva a sütő- és főzőversenyen is lesznek meglepetések, természetesen a gasztronómia területéről. A szombati „Majsa krónikásai” programon – ahol Kiskunmajsa helytörténetével foglalkozó kutatók és írók beszélgetnek a város történetéről –, részleteket is megtudhatnak az érdeklődők a városi rangról és annak jelentőségéről.

A Konecsni György Művelődési Központban tűzzománc-, fotó-, festmény- és múltidéző kiállítás is nyílik. A majsai Fészek Színjátszó Egyesület is aznap mutatja be új előadását. Az első napot a Follow The Flow koncertje és dj-k műsora zárja. Szeptember 7-én a polgármesteri hivatal udvara is rendezvénytérré változik és látogatható lesz a városháza alatti börtönmúzeum. A tájházban a Sergő zenekar, a Mayossa Hagyományőrző Egyesület és a vajdasági testvértelepülésről, Topolyáról érkező Cirkalom Táncegyüttes lép fel. A bátrabbak a templomtoronyból is megtekinthetik a várost, de kinyílik a plébánia udvara is, ahol egyházi könnyűzenei éneklés lesz. A főtéri színpadon a helyi tánccsoportokat követően Csocsesz, Lorán Barnabás Trabarna, a Dívák és a Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar szórakoztatja a közönséget. A Majsa Napok szombati sztárfellépője: Szikora Róbert és az R-GO.