H&H Klíma két helyen várja az érdeklődőket. Kezdetben Kecskeméten, a Kőhíd utcán várta vásárlóit, 2020-ban azonban tovább bővült és ipari megrendelésekre is alkalmas új nagyobb bemutatótermet nyitott a Budai úton, ahol az új telephelyüket is felépítették, és a hőszivattyúk gyártása is folyik! Mindamellett klíma nagyker üzletként is funkcionál, ahol a kisklímás partnereket is ki tudják széles körben szolgálni, klímákkal, szerelési anyagokkal!

Elérhetőségek:

Kecskemét, Kőhíd utca 28. Tel.: 06-76/611-133

Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig

Kecskemét, Budai út 159. Tel.:06/30-906-2131

Nyitva tartás: H-P 9-18 óráig, Szo 8-13 óráig

www.hhklima.hu