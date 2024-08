Hirdetés 20 perce

Felelősségteljes gyári pozíciót keresel Füzesabonyban vagy környékén? Mutatjuk, milyen lehetőségekből válogathatsz!

Gyári és üzemi környezetben a különböző betanított munkák mellett számos olyan álláslehetőséggel is találkozni lehet, amelyek mély és átfogó szakmai ismeretek követelnek meg betöltőiktől. Ezek a pozíciók Füzesabony álláskínálatában is időről időre feltűnnek, amelyekre most hozunk is néhány példát!

Forrás: freepik.com

Termelésirányító A termelésirányítói munkakörrel meglehetősen gyakran találkozhatnak a gyári és üzemi munkák között böngésző álláskeresők. A füzesabonyi régió vonatkozásában éppen a közelmúltban vált elérhetővé egy hasonló hirdetés, méghozzá a FuzesabonyAllas.hu felületén, amely portál kifejezetten a környék álláskínálatával foglalkozik, beleértve a füzesabonyi gyártás, termelés állások kategóriáját is. Na, de milyen feladatok is várnak egy ilyen pozíció betöltőjére? Egy termelésirányítónak az alapvető felelőssége, hogy a termelés a megadott határidőket és az előírt mennyiségi, illetve minőségi előírásokat is tartsa. Feladata tehát a munkavégzés zökkenőmentes megszervezése, az erőforrások (munkaerő, alapanyagok stb.) hatékony elosztása, a teljesítménymutatók nyomon követése, valamint a minőségbiztosítás is. Ezenkívül felmerülő gyártási problémák esetén a termelésirányító dolga, hogy felismerje a probléma forrását és koordinálja a karbantartói csapat munkáját a nehézség mielőbbi kiküszöbölése érdekében. Munkája során szorosan együtt kell működnie más részlegekkel, például mérnökökkel és beszerzőkkel a termelési igények kielégítése érdekében. A pozíció sokrétű felelősségi köréből adódóan általában technikusi vagy akár mérnöki végzettséget, műszak ismeretek és kiváló vezetői képességeket kíván betöltőitől. Műszaki előkészítő A műszaki előkészítői munkakör az építőipar mellett a gyártás és termelés területén is egy gyakran elérhető pozíciónak számít. Megjelenésére szintén a napokban volt példa az említett FuzesabonyAllas.hu kínálatában, ahol is egészen pontosan egy nyílászárók gyártásával foglalkozó céghez keresnek műszaki és/vagy építőipari közép, esetleg felsőfokú végzettséggel rendelkező, az MS Office programok használatában jártas szakembert. Ezek a kvalitások egyébként valamennyi esetben elengedhetetlen elvárásként merülnek fel a hirdetésekben. Mindez persze nem csoda, hisz a műszaki előkészítők többek között árajánlatok összeállításáért, megrendelőkkel való kapcsolattartásért, beszerzésért, illetve minőségellenőrzésért is felelnek. Ezen tevékenységek pedig nagyfokú műszaki felkészültséget és adminisztratív tapasztalatokat is megkövetelnek a feladatkör ellátóitól.

Karbantartó Végezetül a karbantartói pozíciók sem maradhatnak ki a sorból, amelyek esélyes megpályázására általában valamilyen villamos vagy gépész végzettség birtokában nyílhat lehetőség. Ezek a szakmai képzettségek tudják ugyanis biztosítani a munkakörrel járó felelősségteljes feladatok hatékony ellátását, ami egyebek mellett magában foglalja a termelő gépek időszakszerű karbantartását, a váratlan hibák gyors elhárítását, valamint új gépek érkezése esetén azok beállítását. A feladatok ezenfelül dokumentációs tevékenységekkel is kiegészülnek, hisz a gyáraknak alapvető érdeke, hogy naprakész információk álljanak rendelkezésre a gépek műszaki állapotáról, az azokon elvégzett munkafolyamatokról és a karbantartási szükségletekről. Emellett pedig arról sem feledkezhetünk meg, hogy a karbantartóknak egyúttal a gépek biztonságos működéséről is gondoskodniuk kell, ami még inkább felelősségteljessé teszi ezen munkakört.

