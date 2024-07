Hat évvel ezelőtt, amikor megnyitottuk kapuinkat, egyetlen cél vezérelt minket: segítséget nyújtani a rászorulóknak, és támogatni a betegek gyógyulását. Ma büszkén tekinthetünk vissza az eltelt időre, hiszen a közösségi összefogásnak köszönhetően rengeteg életet mentettünk meg.

Valóságos csoda

Kádár-Németh Magdolna centervezetőnk méltán elégedett a csapattal, és büszke minden plazmaadónkra, aki a hat éve alatt megfordult a központban. A születésnap alkalmából örömmel elevenítette fel az elmúlt évek eseményeit, melyek kellemes emlékként élnek benne.

Varázslatos ünneplés

Születésnapunk alkalmából különleges meglepetésekkel kedveskedtünk minden látogatónknak, hogy velünk együtt érezzék át e szép ünnep varázsát. Lencsés Edina marketing referens hozzátette: az egész napot körbelengte a mesés varázslat, a falakról, szekrényekről visszamosolyogtak ránk az ismert mesehősök, élen Mickey és Minnie egérrel.

Mesehősöket választottunk, fémjelezve, hogy minden látogatónk a mai világban igazi hős, hiszen valamennyien hozzájárulnak betegek sokaságának gyógyulásához.

Szülinapi ajándékok

Egész évben számos akcióval kedveskedünk plazmaadóinknak. Most mindezen felül – mint születésnapos – ajándékokat osztottunk minden meghívottnak, Mickey és Minnie egeres, marcipán mázzal festett muffint, túró rudit, valamint dekoratív, mesés keretben vidám fotókat is készítettünk róluk. Tombolasorsoláson is részt vettek, ahol a legszerencsésebbek a következő plazmaadásukhoz +10.000 Ft kifizetést nyertek, a fődíj pedig egy jó minőségű, nagy teljesítmény De Longhi kávéfőzőgép volt.

Növekvő közösségünk

Az elmúlt hat év során nemcsak a plazmaadások száma növekedett központunkban, hanem közösségünk is egyre nagyobb lett. Évről-évre nő a rendszeresen visszatérő plazmaadóink tábora, akik hősies kitartással segítik a rászorulókat. Emellett rengeteg új plazmaadó csatlakozott hozzánk, akiknek bátorsága és önzetlensége példaértékű. Nélkülük nem juthattunk volna el idáig, és nélkülük nem tudnánk ilyen hatékonyan támogatni az egészségügyi ellátást.