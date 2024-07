A kiránduláson elengedhetetlen: rövidnadrág

Veled is történt már ilyen? Kipakolsz egy hosszú repülőút után a szállodai szobádban. Ideje lezuhanyozni és egy kicsit pihenni – lehetőleg kényelmes rövidnadrágban. A rövidnadrág a nyári outfitek alapja. Tökéletesen helytállnak a forró napokon, a strandon és az uszodában. Azonban – még ha úti célod nem is az egyenlítői zónában van, a rövidnadrág is rendkívül hasznos lehet. Aludhatsz benne, viselheted, amikor a szálloda edzőtermébe szeretnél menni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódhatsz egy napozóágyon. Mi több, a női rövidnadrágok, például a testhezálló biciklis nadrágok a mindennapi lookod kiegészítőjeként is jól beválnak. Kombináld őket például egy oversize fazonú inggel vagy pólóval, vagy viseld egyberuha alatt. A megfelelő modell kiválasztása azonban kulcsfontosságú lesz. Gondold át, hogyan töltöd legszívesebben a szabadidőd. Milyen fazonú darabokban a legkomfortosabban érzed magad – hosszabb vagy rövidebb szárú modellekben? Jobban bejönnek hagyományos fazonú vagy a csípő fazonú rövidnadrágok? Mindez megkönnyíti a férfi és női rövidnadrágok kiválasztását.

Forrás: jdsports.hu

Férfi rövidnadrágok – edzéshez és pihenéshez

A férfi rövidnadrágok fazonjai közül messze a kosárlabda ihlette modellek a legnépszerűbbek – a térdig érő, bő szárú modellektől kezdve a könnyedebb és rövidebb, felsliccelt szárú modellekig. Ha szívesen választod őket a mindennapi outfitjeidhez, biztosan tudsz már egy-két dolgot arról, hogy mivel kombinálhatod, és a funkcionalitásukról. Nincs még belőlük a ruhatáradban? Akkor válaszd az univerzális rövidnadrágot, amit számos különböző szettben használhatsz fel. A férfi Jordan Diamond Shorts többek között jó választás lehet. A gyémánt alakját formáló jellegzetes csíkról ismerheted fel. A térd fölé érő száraknak és a könnyű, praktikus anyagnak köszönhetően tökéletesen beválik egy baráti kosárlabdameccsen, a futópadon vagy kocogás során. A Jordan Essential Fleece rövidnadrág is jól beválik. Ez a modell azonban pamut kötött anyagból készült, így szívesen viselheted a mindennapok során vagy amikor aludni mész.