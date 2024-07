Hirdetés 42 perce

Huszonötödik alkalommal rendezték meg a Kösöntyű néptánctábort a Hungarikum Ligetben

Huszonötödik alkalommal rendezték meg a Kösöntyű néptánctábort az elmúlt héten a Hungarikum Ligetben. A jubileumi táborba idén nemcsak Bács-Kiskun vármegyéből, de az ország számos településéről, sőt határon túlról is érkeztek táncosok. Több olyan visszatérő is van, aki eddig valamennyi táborban részt vett. De olyanok is voltak, akik először jártak a táborban, mint például a szegvári Dobbantó Néptáncegyüttes. Először táboroztak a Hungarikum Ligetben az erdélyi Vámosgálfalváról érkezett gyerekek is, akinek egyben ez volt életük első táborozása.

Lezsák Sándorné Sütő Gabriella, a tánctábor vezetője elmondta, a tábor megszervezését 31 évvel ezelőtt megelőzte a Kösöntyű néptánccsoport megalapítása. Balogh Ildikóval és Fantoly Gyulával kezdték a közös munkát. A két koreográfus azóta is hűséges társa a néptánccsoportnak, illetve a táborok szervezésében is tevékenyen részt vesznek. Azt is megtudtuk, hogy a tábort elsősorban együttesvezetőknek, haladó néptánccsoportoknak szervezik, azzal a céllal, hogy a táborban tanult anyagot később színpadra állíthassák. Az idei évben kétféle táncot tanulhattak meg a táncosok a Kösöntyű néptánctáborban, ami a hagyományoknak megfelelően gálaműsorral zárult. Fantoly Gyula a népművészet ifjú mestere, kétszeres nívódíjas koreográfus elmondta, a táborban intenzív oktatás folyt, délelőtt és délután is három órát gyakoroltak. A tábor minden nap táncházzal zárult, ahol a tanultakat kötetlen formában gyakorolhatták tovább a táborozók. Idén kétféle táncot tanított a két oktató pár. Fantoly Gyula és Balogh Ildikó bonchidai román táncokat tanítottak, forgatóst, csárdást, verbunkot. Kis Zoltán és párja, Bátai Rita Bajáról érkeztek a táborba. Ők bukovinai székely táncokat tanítottak. Kis Zoltán elmondta, azért ezt a táncot választották, mert nagyon dinamikus és erősen ott él benne az a hagyomány, ami összetartja a bukovinai székelyek közösségét, ami a mai napig meghatározó eleme az identitásuknak.

