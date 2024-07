A 27. ÁGOTA® Táborban a fiatalok csapat- és egyéni sportokban mutathatták meg ügyességüket. A futballbajnokság izgalmas mérkőzései két helyszínen is folyamatosan zajlottak, a pálya széle a szurkoló fiatalok és önkéntesek hangjától volt hangos nap mint nap. A küzdelmes meccseket követően a döntőben csak a legjobbak rúgták a bőrt és érdemelték ki a dobogós helyezéseket. Nemcsak a foci szerelmeseinek kedveztek a táborban: csocsó, pingpong- és szkanderbajnokságokon is kipróbálhatták magukat a fiatalok. Idén is megrendezték a nagy hagyományokra visszatekintő Toldi versenyt. A táborozók kedvenc kihívása több ötletes számból állt össze, amelyekben minden jelentkező egyénileg mutathatta meg, mennyi akaraterő és kitartás lakozik benne. A sportolási lehetőség mellett színpadra is léphettek a táborozók. Az ÁGOTA Szépe és a Ki-mit tud? versenyre is több százan neveztek be közülük. A nevelőszülőnél élő László Dorina, 14 éves és Heves Vármegyéből érkezett a táborba.

Második alkalommal vagyok itt. A legjobban a Ki Mit Tud? és Szépség verseny tetszett. Jó érzés volt a színpadra felmenni többi szép lánnyal együtt

– mondta László Dorina